Khoảnh khắc xe công nông bị tàu hỏa húc văng khi băng qua đường sắt, 3 ông cháu thương vong

Theo Hương Trà | 13-04-2026 - 14:25 PM | Xã hội

Xe công nông do ông cầm lái chở 2 cháu băng qua đường dân sinh tự mở cắt ngang đường sắt ở xã Ô Loan, Đắk Lắk và bị tàu lửa SE9 tông.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vào lúc 14h46 ngày 12/4, tại Km 1174+312 tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn Chí Thạnh – Hòa Đa), thuộc địa phận xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra.

Tại thời điểm đó, tàu khách SE9 đang lưu thông hướng Bắc – Nam đã va chạm cực mạnh với một xe công nông đang băng qua đường sắt tại một lối đi dân sinh tự mở. Và toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera hành trình ghi lại.

(Nguồn clip: Cục Cảnh sát giao thông)

Thời điểm xảy ra sự việc, tổ lái phát hiện xe công nông băng qua đường sắt nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ruộng cỏ bên cạnh.

Ở thời điểm trên, ông T.V.M. (59 tuổi) điều khiển xe công nông, trên xe chở cháu ngoại 12 tuổi và cháu nội 10 tuổi. Vụ tai nạn khiến cháu bé 10 tuổi tử vong tại chỗ, ông M. và cháu bé 12 tuổi bị thương, đã được chuyển viện vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Tại hiện trường xe công nông biến dạng. Tàu lửa SE9 phải tạm dừng để xử lý vụ việc, sau đó đã tiếp tục hành trình vào khoảng 15h16 cùng ngày. Nguyên nhân được xác định là do người điều khiển xe công nông đã thiếu quan sát, cố tình băng qua đường sắt tại vị trí không đảm bảo an toàn, bất chấp đoàn tàu đang đến gần.

Cục CSGT khuyến cáo, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức bảo vệ chính mình: Tuyệt đối không băng qua đường sắt tại các lối đi tự mở; Luôn tuân thủ quy tắc "Dừng lại - Quan sát - Lắng nghe" tại các điểm giao cắt hợp pháp; Không vội vàng, không tranh đường với tàu hỏa – vì tàu không thể tránh bạn!

Công an cảnh báo ứng dụng chứa rủi ro mất tiền, người dùng nên gỡ

Thông tin mới nhất về nhắn tin qua Zalo mà người dân cần nắm rõ

220 người chuyển khoản tổng cộng 8,891 tỷ đồng tham gia 80 tour du lịch: Công an vào cuộc, hé lộ điều bất thường của nữ giám đốc

14:06 , 13/04/2026
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

13:37 , 13/04/2026
Người đàn ông đỗ xe ô tô chắn ngang cổng Trạm CSGT nhiều giờ

12:41 , 13/04/2026
Nàng Bân xuất hiện đúng 1/3 âm lịch: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh bất thường

11:52 , 13/04/2026

