Bắt giữ Phạm Thị Thanh Thảo SN 1995 và 70 người khác

Thông qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào trưa ngày 01/6/2026, lực lượng phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã An Phước phát hiện đối tượng V.Đ.H. (ngụ xã An Phước) dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, xác minh, cơ quan Công an nhận định vụ việc có liên quan đến hoạt động mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên nhiều địa bàn, với sự tham gia của nhiều đối tượng hoạt động tinh vi, có sự câu kết theo nhiều tầng nấc.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương tập trung lực lượng, thành lập các tổ công tác đồng thời chỉ đạo Công an các địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, làm rõ các đối tượng liên quan.

Địa điểm đối tượng Bùi Minh Trực bán ma túy cho các con nghiện. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Quá trình điều tra, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Minh Trực sinh năm 1984 ngụ xã An Phước để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định đây là một trong những đầu mối thường xuyên cung cấp ma túy bán lẻ cho người nghiện trên địa bàn xã An Phú. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp bắt giữ thêm các đối tượng Phạm Thị Thanh Thảo sinh năm 1995 và Nguyễn Thụy Tường Vy sinh năm 1998 cả 2 đều ngụ xã An Phước để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Vy giữ vai trò cung cấp ma túy cho nhiều đầu mối tiêu thụ; trong khi đó, Thảo là mắt xích trung gian quan trọng, vừa trực tiếp tham gia mua bán ma túy, vừa kết nối các nhóm đối tượng sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt tại xã An Phước. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Từ các đối tượng chủ chốt nêu trên, lực lượng điều tra tiếp tục mở rộng, làm rõ hàng loạt đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy như Nguyễn Quang Tiến sinh năm 1994, La Văn Phúc, sinh năm 1991, Đào Duy Linh sinh năm 1998, Phan Văn Tài sinh năm 1993, Ab Dol Roset sinh năm 1993, Mohamad Tro Dep sinh năm 1985 cả 6 đều ngụ xã An Phước cùng nhiều đối tượng khác.

Qua đó, cơ quan Công an đã xác định được nhiều nhóm đối tượng thường xuyên mua ma túy để sử dụng, các nhóm góp tiền mua ma túy sử dụng chung, các đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng như các đối tượng giữ vai trò trung gian giới thiệu người mua ma túy.

Các đối tượng bị bắt tại xã Phước An. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Song song với việc bóc gỡ đường dây mua bán ma túy trên địa bàn An Phước, lực lượng Công an đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra và test nhanh ma túy đối với các đối tượng trên địa bàn Phước An, Phước Thái và Định Quán. Qua đó, tiếp tục phát hiện nhiều nhóm đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng tại địa bàn Phước Thái, Phước An lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại địa bàn Định Quán, cơ quan Công an làm rõ nhóm đối tượng gồm Huỳnh Minh Sơn, sinh năm 1991, Nguyễn Tường Ân, sinh năm 1993, Nguyễn Đoàn Phi Long, sinh năm 2000 và Lý Văn Long, sinh năm 1998, cả 4 đều xã Định Quán, thành phố Đồng Nai có hành vi góp tiền mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ và cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt tại xã Phước Thái. Ảnh: CA tỉnh Đồng Nai

Kết quả điều tra mở rộng từ ngày 01/6 đến ngày 03/6/2026 đã làm rõ tổng cộng 71 trường hợp dương tính với chất ma túy tại các địa bàn An Phước, Phước An, Phước Thái và Định Quán; trong đó bước đầu chứng minh 40 trường hợp có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời rà soát, phân loại 31 trường hợp dương tính với chất ma túy, đã đưa 23 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo quy định, số còn lại đang xác minh xử lý.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện hoạt động mua bán, tiêu thụ khoảng 06kg ma túy các loại; thực hiện giao dịch chuyển tiền cho nguồn cung cấp phía trên với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.