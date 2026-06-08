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Khách tố bị vu khống trộm đồ ở siêu thị Aeon Long Biên, công an vào cuộc

| | Xã hội

Cơ quan công an đang xác minh đoạn clip người phụ nữ tố bị vu khống trộm đồ khi đi mua sắm tại trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên.

Ngày 8/6, đại diện Công an phường Long Biên, TP Hà Nội cho biết, đơn vị nắm thông tin vụ việc người phụ nữ tố bị quy chụp ăn cắp đồ ở trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và đang xác minh.

Phóng viên liên hệ với Aeon Mall Long Biên, đại diện đơn vị cho biết Aeon cũng đang xác minh, rà soát lại camera giám sát để làm rõ vụ việc. Khi được hỏi về 2 người đàn ông bị tố cáo có phải là nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên hay không, đại diện siêu thị này chưa xác nhận và cho biết vẫn phải xác minh.

Vụ việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài tố cáo kèm clip về việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 Aeon để đặt taxi. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ ăn cắp đồ ”.

Chị N. cho biết, thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ, đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sản phẩm nào thừa.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy, yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý 2 cháu nhỏ. Chị đề nghị đơn vị liên quan kiểm tra camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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