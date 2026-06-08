Không khí lạnh cuối mùa tràn về, miền Bắc đang nóng như rang chuyển mát như mùa Thu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 8-6, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đâng tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 29-31 độ C.



Không khí lạnh tràn xuống giúp trời chuyển mát

Dự báo khoảng chiều tối 8-6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8-6 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 8-6 đến sáng sớm 9-6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8-6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các chuyên gia cảnh báo từ chiều tối 8-6 đến đêm 9-6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối 8-6 đến sáng sớm 9-6, ở các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.