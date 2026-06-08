Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không khí lạnh cuối mùa tràn về, miền Bắc đang nóng như rang chuyển mát như mùa Thu

| | Xã hội

Dự kiến khoảng tối 8-6, bộ phận không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 8-6, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đâng tiếp tục nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến 29-31 độ C.

Không khí lạnh cuối mùa khiến miền Bắc mát như mùa Thu - Ảnh 1.

Không khí lạnh tràn xuống giúp trời chuyển mát

Dự báo khoảng chiều tối 8-6, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 8-6 trời chuyển mát.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối 8-6 đến sáng sớm 9-6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8-6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các chuyên gia cảnh báo từ chiều tối 8-6 đến đêm 9-6, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông; Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối 8-6 đến sáng sớm 9-6, ở các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

2 ngày tới, miền Bắc lại đón thêm đợt không khí lạnh mới gây mưa to

Theo Thùy Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết

Từ 8/6, VNeID tích hợp thêm 1 loại giấy tờ quan trọng, người dân cả nước cần biết Nổi bật

Ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang, cùng SN 1996

Ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang, cùng SN 1996 Nổi bật

Quy định mới về đăng ký thường trú, tất cả người dân cần nắm rõ

Quy định mới về đăng ký thường trú, tất cả người dân cần nắm rõ

10:16 , 08/06/2026
Giao dịch chuyển khoản 374 triệu đồng thành công, cô gái SN 2003 nhờ công an hỗ trợ khẩn

Giao dịch chuyển khoản 374 triệu đồng thành công, cô gái SN 2003 nhờ công an hỗ trợ khẩn

09:45 , 08/06/2026
32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng

32 độ C lúc 1 giờ sáng, người nhà bệnh nhân trắng đêm vì nóng

09:07 , 08/06/2026
Tất cả người dân chú ý chi tiết mức hưởng lương hưu

Tất cả người dân chú ý chi tiết mức hưởng lương hưu

08:50 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên