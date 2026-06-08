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Ra quyết định khởi tố Mai Thị Thủy SN 2000

| | Xã hội

Mai Thị Thủy cùng 3 đối tượng khác bị khởi tố để điều tra về các hành vi liên quan đến ma túy.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Nỉnh Bình cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Kết quả, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tại thôn Nam Thọ, xã Quang Hưng, lực lượng Công an xã Quang Hưng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Phiến, sinh năm 2000, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,917 gam heroin.

Quá trình đấu tranh, khai thác và mở rộng điều tra, Công an xã Quang Hưng tiếp tục phát hiện, bắt giữ các đối tượng Vũ Quang Phóng, sinh năm 1992; Ngô Tiến Vũ, sinh năm 1989, cùng trú tại xã Đồng Thịnh và Mai Thị Thủy, sinh năm 2000, trú tại xã Hải Tiến về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị Công an xã Quang Hưng bắt giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ án đang được Công an xã Quang Hưng phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thuận và Cao Hồng Quang, cùng SN 1996

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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