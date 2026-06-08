Ra quyết định khởi tố bà chủ thương hiệu vải áo dài Hoàng Thị Bích Ngọc SN 1986

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa qua đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (sinh năm 1986, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) để tập trung điều tra về tội “Xâm phạm quyền tác giả”.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép chất xám công khai

Theo tài liệu điều tra ban đầu mà Vietnamnet đăng tải, bộ sưu tập (BST) áo dài mang tên “Thư từ phố thị” là tác phẩm do Nhà thiết kế (NTK) Đỗ Trịnh Hoài Nam trực tiếp sáng tạo và sở hữu hợp pháp. Tác phẩm thời trang này đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo đúng quy định pháp luật, đồng thời được công bố rộng rãi thông qua hàng loạt phương tiện truyền thông cùng các sự kiện thời trang, văn hóa quy mô.

Dù ý thức rất rõ việc BST “Thư từ phố thị” đang trong thời hạn bảo hộ và chưa hề nhận được bất kỳ sự đồng ý hay cấp phép nào từ phía chủ sở hữu, Hoàng Thị Bích Ngọc vẫn cố tình lợi dụng các thành tựu công nghệ để thực hiện hành vi xâm phạm bản quyền.

Thủ đoạn cụ thể của Ngọc là thu thập, sao chép các hình ảnh mẫu mã thuộc BST của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, sau đó đưa vào các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét và xử lý. Tiếp đó, Ngọc giao việc cho nhân viên cấp dưới tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện lại các file đồ họa này để đưa thẳng vào dây chuyền in ấn, sản xuất. Sản phẩm đầu ra là các loại vải áo dài có họa tiết y hệt mẫu gốc, được Ngọc tung ra thị trường quảng cáo và kinh doanh công khai dưới nhãn hiệu “Vải áo dài Đất Lành”.

Đường dây thương mại quy mô lớn và hành vi phi tang chứng cứ

Theo báo Người lao động, quá trình bóc tách của Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ, cơ sở kinh doanh do Hoàng Thị Bích Ngọc vận hành được tổ chức rất bài bản theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại đặc biệt lớn. Nhà xưởng sản xuất được đầu tư hệ thống máy móc in ấn công suất cao, phân chia đầy đủ các phòng ban chuyên trách từ khâu thiết kế, sản xuất, kho vận cho đến bộ phận kế toán.

Để tối ưu hóa đầu ra cho các sản phẩm sao chép trái phép, nhóm của Ngọc đã thiết lập và quản lý hàng loạt tài khoản mạng xã hội, xây dựng các hội nhóm bán hàng trực tuyến cùng hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp. Nhờ mạng lưới này, sản phẩm vải in lậu được phân phối rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó thị trường ghi nhận sức tiêu thụ mạnh mẽ nhất là Hà Nội.

Căn cứ theo kết luận giám định chính thức từ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả, hình thức thể hiện trên các sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành tung ra thị trường hoàn toàn trùng khớp, mang tính chất sao chép từ các mẫu thiết kế áo dài đã được bảo hộ của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Đáng chú ý, báo PL TP.HCM đưa tin, ngay khi nhận thấy cơ quan chức năng bắt đầu vào cuộc phát hiện sai phạm và tiến hành các biện pháp tiêu hủy, Hoàng Thị Bích Ngọc đã lập tức phát lệnh cho toàn bộ nhân viên xóa sạch mọi dữ liệu máy tính, tin nhắn giao dịch, hình ảnh cũng như bài viết quảng cáo trên hệ thống mạng xã hội và các nhóm chat nội bộ. Hành vi nhanh chóng xóa dấu vết này nhằm mục đích hủy hoại chứng cứ vi phạm và đối phó với công tác điều tra của lực lượng công an.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục đẩy mạnh tiến độ mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm pháp của bị can Ngọc cùng các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.