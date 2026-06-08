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VNeID vừa tích hợp thêm một tiện ích quan trọng, người dân cả nước cần biết

| | Xã hội

Tiện ích mới giúp tạo điều kiện để người dân dễ dàng gửi các ý kiến, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan chức năng trên môi trường số một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Ngày 7/6, Công an TP Cần Thơ thông tin, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID đã tích hợp tính năng “Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc”.

VNeID tích hợp thêm một tiện ích quan trọng, người dân cả nước cần biết - Ảnh 1.

Thông qua tính năng này, người dân có thể trực tiếp gửi các nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến tình hình an ninh, trật tự; phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; hoặc các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đây là kênh thông tin quan trọng góp phần phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, tăng cường sự gắn kết giữa người dân với các cơ quan nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Việc tiếp nhận thông tin được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số với nhiều ưu điểm nổi bật như: tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại; bảo đảm tính bảo mật thông tin cá nhân; không cần trực tiếp đến cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để gửi phản ánh.

Sau khi tiếp nhận, các đơn vị có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý theo đúng quy định, đồng thời người dân có thể theo dõi trạng thái giải quyết ngay trên ứng dụng VNeID.

VNeID tích hợp thêm một tiện ích quan trọng, người dân cả nước cần biết - Ảnh 3.

Công an TP Cần Thơ khuyến khích người dân tích cực sử dụng tính năng "Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc" trên ứng dụng VNeID để phản ánh kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính cũng như các vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội.

Những thông tin do người dân cung cấp sẽ góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Việc tăng cường tương tác giữa người dân với cơ quan nhà nước thông qua nền tảng số là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trong giai đoạn hiện nay.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng ứng dụng VNeID, người dân có thể liên hệ Tổng đài hỗ trợ VNeID: 1900 0368 để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.

Một thông tin quan trọng sắp được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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