Thông tin quan trọng tất cả người dân đang sử dụng VNeID trên cả nước cần biết

Đến tháng 6/2026, đã có hơn 50 tiện ích được tích hợp trên VNeID

Hiện nay, ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, trung tâm hệ sinh thái số, điểm truy cập duy nhất liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Tính đến tháng 6/2026, Bộ Công an đã triển khai hơn 50 tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Những tiện ích này đã giúp người dân nhận chế độ an sinh xã hội qua tài khoản, tiết kiệm thời gian cho người dân, cơ quan thực hiện, và đảm bảo công khai, minh bạch.

Không chỉ đơn thuần là ứng dụng định danh điện tử, VNeID còn được xem là “chiếc ví giấy tờ số”, góp phần thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, thuận tiện và an toàn hơn.

Trước đây, khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự, người dân thường phải mang theo nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế… gây bất tiện, dễ thất lạc.

Sự ra đời của VNeID đã từng bước thay đổi điều đó. Chỉ với một tài khoản định danh điện tử trên điện thoại, người dân có thể: Xuất trình thông tin cá nhân phục vụ kiểm tra, đối chiếu; tích hợp nhiều loại giấy tờ điện tử như giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội, tình trạng hôn nhân…; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khai báo lưu trú, phản ánh kiến nghị; tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục hành chính.

Ngoài xuất trình giấy tờ, trong mục ví giấy tờ người dùng còn có thể tra cứu nhiều thông tin như nơi lưu trú, mã số thuế, hay đặt mua vé máy bay trong tiện ích vé giao thông. Nếu hệ thống chưa hiển thị đầy đủ, người dân có thể tạo yêu cầu gửi đến cơ quan xử lý ngay trong từng mục nhỏ.

Những tiện ích nổi bật nhất trên VNeID

Một trong các tiện ích nổi bật của VNeID là sử dụng dịch vụ công trực tuyến . Ngay trên giao diện chính, hãy ấn vào mục “Thủ tục hành chính”.

Khi có người đến lưu trú, hay công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú, có thể thông báo với cơ quan đăng ký cư trú hoặc đăng ký tạm trú trên VNeID.

Người dân có nhu cầu đổi Căn cước mới , như khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi, thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính có thể thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Đối với lý do "do sắp xếp/điều chỉnh ĐVHC", người dân sẽ được miễn lệ phí cấp đổi, cũng như linh hoạt đặt lịch, theo dõi lịch sử yêu cầu trên ứng dụng. Ngoài ra, người dân có thể thực hiện đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp cho bản thân hoặc cho con dưới 14 tuổi.

Đồng thời cho phép tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, xem và tải về phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử khi đã có kết quả xử lý.

Bên cạnh đó, tài khoản an sinh xã hội đã tích hợp trên ứng dụng VNeID để thanh toán cho những người thuộc diện được hỗ trợ để chi trả tiền. Việc trả tiền qua ứng dụng sẽ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng người. Người dân chỉ cần vào ứng dụng sẽ theo dõi được toàn bộ quá trình, kết quả chi trả.

Điểm đáng chú ý là VNeID đang ngày càng được mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống như: khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tích hợp ; thực hiện một số giao dịch hành chính mà không cần photo giấy tờ; xác thực danh tính khi lưu trú, đi lại; tiếp cận các dịch vụ số một cách thuận tiện hơn.

Đối với lực lượng chức năng, việc đồng bộ dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm thủ tục trung gian, góp phần minh bạch hóa thông tin và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Việc ban hành sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Qua đó người dân dễ dàng theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, giấy chuyển tuyến, không cần mang theo thẻ BHYT hay sổ khám bệnh. Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ theo dõi lịch hẹn bác sĩ, ngày tái khám, mua thuốc từ nhà thuốc uy tín.

Có thể nói, VNeID không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là bước chuyển quan trọng trong xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, tạo ra nhiều tiện ích phục vụ người dân trước thời đại kỷ nguyên số.