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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản gần 500 triệu đồng trong một tài khoản ngân hàng

| | Xã hội

Mới đây, Thiếu tá Lò Văn Dũng, cán bộ Công an xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã kịp thời xác minh, trao trả gần 500 triệu đồng cho người dân chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Ngày 12/6 vừa qua, Bộ Công an thông tin, với tinh thần trách nhiệm, trung thực, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, Thiếu tá Lò Văn Dũng, cán bộ Công an xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã kịp thời xác minh, trao trả gần 500 triệu đồng cho người dân chuyển khoản nhầm.

Theo đó, vào lúc 18 giờ 42 phút ngày 10/6, Thiếu tá Lò Văn Dũng bất ngờ nhận được số tiền 499.999.999 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn và có dấu hiệu chuyển nhầm, Thiếu tá Lò Văn Dũng đã chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời nhanh chóng phối hợp xác minh thông tin người chuyển tiền để tìm cách hoàn trả.

Công an xác minh hàng giao dịch chuyển khoản 499.999.999 đồng - Ảnh 1.

Thiếu tá Lò Văn Dũng hoàn tất thủ tục trao trả tiền cho người thân chị Hương (Ảnh: Bộ Công an).

Qua kiểm tra, xác minh, đến ngày 12/6, Thiếu tá Lò Văn Dũng đã liên hệ được với chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1978, trú tại phường Phong Điền, thành phố Huế) - chủ tài khoản đã chuyển nhầm số tiền trên.

Sau khi thống nhất phương án xử lý, tại ngân hàng, Thiếu tá Lò Văn Dũng cùng người nhà chị Hương tại Điện Biên đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để chuyển trả đầy đủ số tiền 499.999.999 đồng cho chị Hương theo đúng quy định.

Việc chủ động báo cáo, tích cực xác minh và nhanh chóng hoàn trả số tiền lớn cho người chuyển nhầm thể hiện rõ phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và sự liêm chính của người cán bộ Công an nhân dân.

Hành động đẹp của Thiếu tá Lò Văn Dũng không chỉ giúp người dân tránh được thiệt hại lớn về tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Điện Biên.

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Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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