Bắt giữ công nhân Vũ Huy Tùng SN 2002

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Công an thành phố Hải Phòng mới đây cho biết đã tiến hành điều tra, xác minh bắt giữ 03 đối tượng: Vũ Huy Tùng, sinh năm 2002, trú tại Nam Tử 1, Tân Minh, Hải Phòng, cùng Bùi Văn Cương, sinh năm 2002, trú tại Nam Phong 2, Tân Minh, Hải Phòng và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 2000, Bắc Phong, Tân Minh, Hải Phòng là công nhân cũ của Công ty TNHH Greenwords có hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Greenwords.

Các đối tượng lợi dụng việc từng làm việc tại Công ty, nắm rõ quy trình ra vào cổng và công tác an ninh của công ty, biết cách thức công khai đưa hàng hoá của công ty ra bên ngoài không bị nghi ngờ nên đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực trộm cắp nhiều lần với số lượng Pin thành phẩm rất lớn của công ty để đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đối tượng và tang vật liên quan vụ án. Ảnh: CA Hải Phòng

Ảnh: CA Hải Phòng

Mở rộng điều tra đã bắt giữ thêm đối tượng Đặng Văn Nhỏ, sinh năm 1984, trú tại: Xóm 8, Xuân Hồng, Ninh Bình có hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và thu giữ:97 thùng vật chứng còn nguyên vẹn và 100 viên pin lẻ, tổng số thu giữ là 19.500 viên pin, 290 triệu đồng.

Trước đó, ngày 06/6/2026, Công ty TNHH Greenwords thuộc KCN Tràng Duệ, An Phong, Hải Phòng có đơn trình báo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng về việc Công ty bị mất trộm 157.888 viên Pin sạc loại INR 18650 (tổng giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, siết chặt quản lý quy trình xuất nhập hàng hóa, công tác an ninh để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.