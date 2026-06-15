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Ra quyết định khởi tố, cấm xuất cảnh Đặng Thị Hương SN 1968

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can về tội Đánh bạc xảy ra tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh vào chiều ngày 5/6 vừa qua.

Các đối tượng bị khởi tố, áp lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh, gồm: Lê Thị Thuỷ, SN 1983; Phạm Quang Trung, SN 1959; Đặng Thị Hương, SN 1968 cùng trú tại thôn Tân Phong, xã Thạch Khê; Hoàng Đình Thông, SN 1970, trú tại thôn Đan Khê, xã Thạch Khê và Phạm Thị Tuyết, SN 1980, trú tại Tổ 35, khu phố 5, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Ra quyết định khởi tố, cấm xuất cảnh Đặng Thị Hương SN 1968 - Ảnh 1.

Đại diện cơ quan điều tra đọc lệnh tố tụng đối với các bị can (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Thạch Khê phát hiện bắt quả tang tại nhà chị Lê Thị Thủy, trú thôn Tân Phong 5 đối tượng trên đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài "Phỏm" thắng thua bằng tiền tại phòng bếp nhà chị Thủy.

Tại hiện trường thu giữ 1 bộ bài tulokho 52 lá và số tiền hơn 8 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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