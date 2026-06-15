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Ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Thị Như Quỳnh và 4 người trong căn nhà

| | Xã hội

Bắt 5 người trong căn nhà ở TPHCM, công an kinh hoàng phát hiện chất cực độc có thể gây tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Trần Nguyễn Ngọc Quốc Bảo, Trịnh Thị Như Quỳnh, Trần Ngọc Phúc, Huỳnh Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Bảo Lâm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Công an phường Hòa Hưng tiến hành kiểm tra đột xuất số nhà 436A/144C, đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, phát hiện nơi đây đang lưu chứa số lượng lớn thiết bị thuốc lá điện tử, gồm 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu, 60 thân máy màu đen (dùng để hút thuốc lá điện tử) và hơn 2.000 đầu vỏ nhựa bên trong rỗng (dùng để sản xuất thuốc lá điện tử).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số hàng trên do một phụ nữ tên “Susu” cung cấp để bán cho khách. Thủ đoạn của nhóm này vô cùng tinh vi khi không giao dịch trực tiếp mà sử dụng dịch vụ giao hàng chuyển phát nhanh qua các ứng dụng công nghệ nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Mỗi đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu được các đối tượng bán ra với giá rất cao, dao động từ 1.600.000 đồng đến 2.550.000 đồng.

Đáng chú ý, kết quả giám định từ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh kết luận: toàn bộ 1.783 đầu vỏ nhựa chứa tinh dầu thu giữ được đều có chứa chất ma túy loại Etomidate.

Hình ảnh tang vật vụ việc do Công an TP.HCM cung cấp:

Ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Thị Như Quỳnh và 4 người trong căn nhà - Ảnh 1.
Ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Thị Như Quỳnh và 4 người trong căn nhà - Ảnh 2.
Ra lệnh bắt tạm giam Trịnh Thị Như Quỳnh và 4 người trong căn nhà - Ảnh 3.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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