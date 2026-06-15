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Ai thấy Lê Đăng Phước Nguyên ở đâu, khẩn trương liện hệ công an: Danh tính người cung cấp sẽ được bảo mật

| | Xã hội

Công an Đà Nẵng đang truy tìm Lê Đăng Phước Nguyên (SN 1994), người bị nghi dùng thông tin gian dối để vay mượn khoảng 529,5 triệu đồng của nhiều cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời phát thông báo truy tìm đối tượng Lê Đăng Phước Nguyên (SN 1994), nơi cư trú trước khi bỏ đi khỏi địa phương tại K207C/20 Dũng Sỹ Thanh Khê, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019, Lê Đăng Phước Nguyên đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, mở quán ăn và thực hiện các dự án làm ăn khác nhằm vay mượn tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ các bị hại, đối tượng đã rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt mọi liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền Nguyên đã nhận của các bị hại được xác định ban đầu khoảng 529,5 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức nào biết thông tin về nơi ở, nơi làm việc hoặc nơi xuất hiện của Lê Đăng Phước Nguyên khẩn trương cung cấp cho cơ quan chức năng.

Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Thanh An, số điện thoại 0905.680.090. Toàn bộ thông tin của người cung cấp sẽ được giữ bí mật theo quy định của pháp luật.

Các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội. Người dân cần nâng cao cảnh giác trong các giao dịch vay mượn, hợp tác kinh doanh; đồng thời chủ động cung cấp thông tin cho Cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc biết nơi lẩn trốn của đối tượng đang bị truy tìm, góp phần hỗ trợ lực lượng CATP nhanh chóng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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