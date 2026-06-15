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Cục CSGT thông tin vụ ô tô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội

| | Xã hội

Cục CSGT và Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ ô tô biển xanh gây tai nạn khiến 1 người bị thương rồi bỏ chạy không phải xe thuộc lực lượng vũ trang.

Ngày 15/6, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin vụ xe ô tô biển xanh gây tai nạn khiến 1 người bị thương ở Hà Nội.

Theo Cục CSGT, qua xác minh, xe ô tô biển xanh của một cơ quan đóng trên địa bàn Hà Nội, không thuộc lực lượng Công an Nhân dân.

Hình ảnh ô tô BKS 80A-066.XX rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp Công an xã Ngọc Hồi vào cuộc xác minh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 14/6, tại đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A), thuộc địa phận xã Ngọc Hồi.

Thời điểm trên, ô tô BKS 80A-066.xx do nam tài xế C.V.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) cầm lái va chạm với xe máy BKS 30Y2-72xx do ông N.V.Đ. (SN 1954) điều khiển, chở theo bà N.T.H. (SN 1970, cùng trú tại Hà Nội).

Cú va chạm mạnh khiến bà H. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu. Xe máy bị hư hỏng.

Sau tai nạn, tài xế T. lái ô tô rời khỏi hiện trường, đồng thời sử dụng tín hiệu ưu tiên (đèn nháy, còi).

Ô tô BKS 80A-066.xx thuộc một cơ quan Trung ương (không thuộc lực lượng vũ trang) và không được cấp phép sử dụng còi, đèn ưu tiên, song vẫn gắn đèn ưu tiên trên nóc xe.

Lực lượng chức năng đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với tài xế ô tô gây tai nạn.

Minh Tuệ/VTC News

VTC News

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