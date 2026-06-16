Thông tin đặc biệt quan trọng cho hơn 8 triệu người dùng Viettel và VinaPhone, nhanh chóng vào VNeID

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, quy định từ ngày 15/6, các nhà mạng sẽ khóa một chiều đối với những thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực, khôi phục đầy đủ dịch vụ.

Theo TTXVN, thống kê sơ bộ từ các nhà mạng, đến sáng 15/6 đã có hơn 93 triệu số thực hiện xác nhận chính chủ, hơn 2 triệu số được xác nhận không sử dụng chính chủ và còn khoảng 18 triệu số chưa xác nhận trạng thái sử dụng sẽ bị khoá chiều gọi, nhắn tin đi trong ngày 15/6 để yêu cầu thực hiện xác nhận trạng thái.

Trong số 18 triệu số thuê bao chưa thực hiện xác nhận trạng thái có khoảng 10 triệu số xác suất cao không còn nhu cầu sử dụng hoặc không loại trừ khả năng là SIM kích hoạt sẵn (qua quá trình phân tích hành vi như không phát sinh tiêu dùng, cá nhân đứng tên nhiều sim...).

Thống kê từ 2 nhà mạng VinaPhone và Viettel đã có hơn 8 triệu thuê bao bị khóa chiều gọi, nhắn tin đi. Trong đó, theo Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom), đúng 0 giờ ngày 15/6, hệ thống đã khóa SIM một chiều (khách hàng không thể nhắn tin và thực hiện cuộc gọi đi) đối với hơn 5 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất việc xác thực thông tin. Từ 9 giờ ngày 15/6, VinaPhone cũng chính thức tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi đối với gần 3 triệu thuê bao chưa xác thực thông tin theo quy định.

18 triệu thuê bao có thêm 60 ngày để xác thực

Theo quy định sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin (đến 15/8).

Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

Các nhà mạng khuyến cáo, việc gián đoạn dịch vụ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu liên lạc hằng ngày của người dùng, đặc biệt là những khách hàng sử dụng số điện thoại để nhận mã OTP ngân hàng, giao dịch ví điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đối với các hộ kinh doanh, chủ cửa hàng trực tuyến hay người lao động thường xuyên giao dịch với khách hàng qua điện thoại, việc gián đoạn liên lạc dù chỉ trong thời gian ngắn cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng và các giao dịch quan trọng.

Ngay sau khi khách hàng hoàn tất xác thực thành công, thuê bao sẽ được mở lại dịch vụ tương ứng mà không cần chờ đến các mốc thời gian tiếp theo.

Vì vậy, theo đại diện các nhà mạng những khách hàng vừa bị khóa một chiều hoàn toàn có thể chủ động thực hiện xác thực để nhanh chóng khôi phục liên lạc.

Cách khôi phục cho hơn 8 triệu thuê bao bị khóa 1 chiều của Viettel và VinaPhone

Với hơn 8 triệu thuê bao bị khóa 1 chiều, các nhà mạng đã có hướng dẫn khôi phục SIM cho người dùng.Theo đó, với các thuê bao của Viettel, có hai cách khôi phục dịch vụ nhanh nhất.

Một là thực hiện tại nhà bằng cách đăng nhập vào ứng dụng My Viettel, Viettel Tammi và VNeID để tự thực hiện các bước xác thực thông tin.

Cách thứ 2 là thực hiện tại 50.000 điểm xác thực thông tin do Viettel bố trí trên toàn quốc (khách hàng cần mang theo Căn cước công dân gắn chip đến trực tiếp các cửa hàng Viettel, Viettel Store hoặc điểm ủy quyền, điểm bán, chuỗi cửa hàng của Thế giới di động, Hoàng Hà Mobile gần nhất để được nhân viên hỗ trợ miễn phí).

Tiếp tục duy trì tối đa nguồn lực hỗ trợ, Viettel Telecom cam kết, các điểm giao dịch trên toàn quốc và các tổ hỗ trợ lưu động vẫn đảm bảo 100% quân số để hỗ trợ khách hàng trong những ngày tới.

Đặc biệt, đường dây nóng phục vụ tận nhà cho khách hàng cao tuổi, người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường để không ai bị gián đoạn liên lạc.

Khách hàng chỉ cần gọi 18008098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực.

VinaPhone hiện cũng đã cung cấp nhiều kênh xác thực. Khách hàng có thể thực hiện trực tuyến trên ứng dụng My VNPT bằng cách đăng nhập tài khoản và làm theo hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao.

Đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, việc xác thực cũng có thể thực hiện thông qua ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể đến các điểm giao dịch VinaPhone hoặc VNPT trên toàn quốc để được hỗ trợ trực tiếp.

Khi đi xác thực, khách hàng cần mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối soát thông tin theo quy định.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc xác thực thông tin thuê bao, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18001091 hoặc các điểm giao dịch VinaPhone gần nhất để được hỗ trợ.