Vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: Khách hàng không thể chuyển nhượng hợp đồng 2026
Theo Công an TP Hà Nội, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ. Đáng chú ý, trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.
- 18-06-2026Công an lấy lời khai hàng trăm nghi phạm trong đường dây lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ
- 18-06-2026Vụ lừa đảo 'hợp đồng kỳ nghỉ': 493 bị hại đã bị lừa hàng trăm tỷ như thế nào?
- 15-06-2026"Giờ cô không dám ở nhà nữa vì nợ nần nhiều quá": Số phận cùng cực của người phụ nữ 73 tuổi sở hữu những hợp đồng kỳ nghỉ
Tiền Phong