Vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: Khách hàng không thể chuyển nhượng hợp đồng 2026

Theo Công an TP Hà Nội, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ. Đáng chú ý, trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

18-06-2026

18-06-2026

15-06-2026