Khám xét khẩn cấp nơi ở, ra lệnh bắt tạm giam Trương Công Phi SN 1998

Qua công tác nghiệp vụ, xác minh trên không gian mạng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định: Khoảng đầu năm 2025, Tô Văn Hùng, sinh năm 1999, trú tại: thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh, nhận thấy có nhiều người muốn có bằng cấp, chứng chỉ và các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ (xin việc, vay vốn, xuất cảnh, thanh toán tiền bảo hiểm…), sử dụng để trục lợi hoặc dùng vào các mục đích khác nên Hùng đã tổ chức và điều hành đường dây “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” thông qua hình thức nhận chỉnh sửa ảnh tài liệu qua các phần mềm photoshop.

Đối tượng cầm đầu đường dây Tô Văn Hùng. Ảnh: CQCA

Bản thân Tô Văn Hùng không biết sử dụng các phần mềm photoshop để chỉnh sửa nội dung trên các giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của khách hàng nên Hùng đã tạo các bài viết quảng cáo, tìm kiếm những người có chuyên môn để tham gia đường dây cùng mình.

Tô Văn Hùng tuyển chọn được Hoàng Quốc Cường, sinh năm 1999, HKTT: thôn 7, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk và Trương Công Phi, sinh năm 1998, HKTT: TDP 6, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là những thợ chỉnh sửa ảnh có chuyên môn, sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop và tuyển chọn công tác viên gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh năm 1998 và Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 2002, đều có HKTT tạixã Long Hải, TP. Hồ Chí Minhđể tìm kiếm “khách hàng” có nhu cầu chỉnh sửa ảnh, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tham gia đường dây.

Các đối tượng đã tiến hành chỉnh sửa, làm giả hàng trăm loại tài liệu của cơ quan, tổ chức cho nhiều “khách hàng” trên cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 03 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đối tượng Hoàng Quốc Cường. Ảnh: CQCA

Đối tượng Trương Công Phi. Ảnh: CQCA

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Hùng, Hoàng Quốc Cường, Trương Công Phi về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự”; khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thắmvề tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ quan, ban, ngành, chính quyền các địa phương, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên. Cần kiểm tra kỹ giấy tờ, không sử dụng tài liệu giả và báo cơ quan Công an khi phát hiện nghi vấn.