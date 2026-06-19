Bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thành Dương SN 1996 và Phạm Thị Thúy Hằng SN 1994

Ngày 18/6, theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Công an xã Nam Phước đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Dương (SN 1996, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) và Phạm Thị Thúy Hằng (SN 1994, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về các hành vi liên quan đến ma túy.

Trước đó, ngày 17/6, Công an xã Nam Phước đồng loạt triển khai 3 tổ công tác kiểm tra 25 cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn, tiến hành test nhanh ma túy đối với 85 công dân đang lưu trú.

Quá trình kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thành Dương có kết quả dương tính với ma túy đá. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng CATP thu giữ 3 túi zip chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Đến 00 giờ ngày 18/6, tổ công tác tiếp tục phát hiện Phạm Thị Thúy Hằng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kết quả test nhanh xác định Hằng dương tính với ma túy đá. Tại cơ quan làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Nam Phước tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ma túy không chỉ tàn phá sức khỏe, tinh thần và kinh tế của người sử dụng mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật, phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Các cơ sở kinh doanh lưu trú cần thực hiện nghiêm quy định về quản lý khách, chủ động phát hiện và thông báo kịp thời cho Cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy, đề nghị người dân nhanh chóng báo tin cho Cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.