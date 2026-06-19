Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng
Theo Thái Hà - Hà Linh |
19-06-2026 - 13:13 PM |
Xã hội
Đến nay Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Thái Hà - Hà Linh
Phụ nữ mới
Theo Phụ nữ mới
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://phunumoi.net.vn/nghet-tho-giay-phut-dot-kich-o-lua-dao-621-ty-dong-o-11-cong-ty-gan-200-nguoi-tra-tay-vao-cong-d358298.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM