Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghẹt thở giây phút đột kích 'ổ lừa đảo' 621 tỷ đồng ở 11 công ty, gần 200 người tra tay vào còng

| | Xã hội

Đến nay Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Thái Hà - Hà Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dùng VNeID đặc biệt chú ý

Tất cả người dùng VNeID đặc biệt chú ý Nổi bật

Công an thông báo về tài khoản Zalo người dân cần cảnh giác

Công an thông báo về tài khoản Zalo người dân cần cảnh giác Nổi bật

Vụ án hợp đồng kỳ nghỉ: Hơn 2.700 tỷ đồng liên quan hành vi lừa đảo

Vụ án hợp đồng kỳ nghỉ: Hơn 2.700 tỷ đồng liên quan hành vi lừa đảo

12:32 , 19/06/2026
Khám xét nhiều kho chân gà đông lạnh, ra lệnh bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thị Tố Loan

Khám xét nhiều kho chân gà đông lạnh, ra lệnh bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thị Tố Loan

12:06 , 19/06/2026
Hơn 20.000 người có nguy cơ gián đoạn nhận lương hưu tháng 7

Hơn 20.000 người có nguy cơ gián đoạn nhận lương hưu tháng 7

11:39 , 19/06/2026
Khám xét, bắt gần 200 lãnh đạo và nhân viên các công ty lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại TP.HCM

Khám xét, bắt gần 200 lãnh đạo và nhân viên các công ty lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại TP.HCM

11:06 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên