Tất cả người dùng VNeID đặc biệt chú ý

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo tiếp tục lợi dụng quá trình chuyển đổi số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Công an TP cho biết, mới đây, một công dân trên địa bàn xã Ô Diên đã bị lừa mất hơn 122 triệu đồng do tin tưởng đối tượng giả danh cán bộ đăng kiểm hướng dẫn đổi tem kiểm định và tích hợp giấy tờ xe trên ứng dụng VNeID.

Theo nội dung trình báo, một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo mang tên “An An” chủ động liên hệ với người dân, tự giới thiệu là nhân viên kỹ thuật của ngành đăng kiểm, có nhiệm vụ hỗ trợ cấp đổi mẫu tem kiểm định phương tiện và tích hợp thông tin đăng kiểm lên ứng dụng VNeID. Để tạo sự tin tưởng, đối tượng yêu cầu cung cấp hình ảnh giấy tờ xe, giấy phép lái xe và hướng dẫn thực hiện một số thao tác trên điện thoại.

Ban đầu, đối tượng chỉ yêu cầu chuyển khoản số tiền nhỏ với lý do “lấy mã hồ sơ”, “xác thực phương tiện” hoặc “kích hoạt dữ liệu”, khiến nạn nhân mất cảnh giác. Sau đó, đối tượng tiếp tục hướng dẫn thực hiện các bước “xác thực chính chủ”, “xác minh khuôn mặt” thông qua cuộc gọi video hoặc quay trực tiếp khuôn mặt người sử dụng.

Ngay sau khi hoàn thành các thao tác xác thực theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền hơn 122 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị rút toàn bộ. Phát hiện sự việc, nạn nhân đã nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để được hỗ trợ giải quyết.

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng; không xác thực khuôn mặt hoặc chia sẻ màn hình cho người lạ. Không chuyển tiền để “xác minh hồ sơ”, “kích hoạt dữ liệu”.

Người dân chỉ thực hiện thủ tục qua các kênh chính thức của cơ quan Nhà nước và khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn, cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các thủ đoạn lừa đảo cũng liên tục biến tướng với phương thức ngày càng tinh vi. Người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các hình thức lừa đảo mới để chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.