Hà Nội: Cá chết trắng hồ Nghĩa Đô, cảnh tượng bất thường "chưa từng thấy"
Theo Nguyễn Hoàn |
19-06-2026 - 09:24 AM |
Xã hội
Hàng loạt cá chết nổi trắng mặt hồ điều hòa Nghĩa Đô (Hà Nội), bốc mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.
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Theo Nguyễn Hoàn
Đời sống pháp luật
Theo Đời sống pháp luật
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