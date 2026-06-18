Điều gì đang xảy ra tại công viên nổi tiếng Hà Nội? Cá chết nổi hàng loạt, không khí ngột ngạt vì mùi tanh hôi

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Ai đó cứu lấy công viên Nghĩa Đô với, tanh nồng nặc" đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Kèm theo bài viết là những hình ảnh ghi lại cảnh cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, nhiều con đang trong quá trình phân hủy, tạo nên khung cảnh khiến không ít người lo lắng.

Hình ảnh được người dân đăng tải (Ảnh: Theard)

Theo chia sẻ, hàng loạt xác cá nhỏ tập trung thành từng mảng lớn dọc theo bờ hồ. Có khu vực, cá chết phủ kín mặt nước sát mép kè, xen lẫn rác thải và lớp bùn đen. Nhiều con đã bắt đầu phân hủy, trong khi mặt hồ xuất hiện lớp váng đục kéo dài trên diện rộng.

Không chỉ gây ám ảnh bởi hình ảnh cá chết nổi trắng ven hồ, khu vực này còn chìm trong mùi tanh hôi nồng nặc. Nhiều người dân cho biết, mỗi khi đi dạo hay tập thể dục quanh hồ, họ đều cảm nhận rõ mùi hôi bốc lên từ mặt nước, đặc biệt gay gắt vào những ngày nắng nóng, oi bức

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi biết nguyên nhân của mùi khó chịu mà họ vẫn thường bắt gặp mỗi khi đi ngang qua công viên những ngày gần đây. "Hóa ra đây là lý do mấy hôm nay đi qua cứ thấy tanh nồng" , một tài khoản chia sẻ.

Khung cảnh hiện tại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quen thuộc của Công viên Nghĩa Đô, một trong những công viên nổi tiếng và được người dân Hà Nội yêu thích suốt nhiều năm qua. Với diện tích hàng chục nghìn mét vuông, hồ nước rộng nằm giữa không gian phủ đầy cây xanh, nơi đây từ lâu được ví như "lá phổi xanh" của khu vực phía Tây Thủ đô, là địa điểm quen thuộc để người dân đi dạo, tập thể dục, vui chơi và tìm kiếm những khoảng thời gian thư giãn giữa nhịp sống đô thị.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của hàng loạt xác cá nổi trắng ven hồ cùng mùi tanh hôi bao trùm khu vực đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng.

Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường cũng như sinh hoạt của người dân.

Một số ý kiến cho rằng hiện tượng cá chết hàng loạt có thể liên quan đến sự thay đổi chất lượng nguồn nước hoặc tác động của thời tiết nắng nóng kéo dài. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những nhận định ban đầu và nguyên nhân cụ thể vẫn cần được các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh và xử lý.