Khởi tố một loạt vụ án quy mô lớn, Bộ Công an cảnh báo vi phạm pháp luật về thuế

Khởi tố một loạt vụ án vi phạm pháp luật về thuế

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, thời gian qua, cùng với sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi.

Các hành vi này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp đã chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, qua đó liên tiếp phát hiện nhiều vụ có tính chất phức tạp, quy mô lớn.

Điển hình như: Ngày 23/01/2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Hồng về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn;

Ngày 13/3/2026, Công an tỉnh Đồng Nai phá chuyên án, bắt giữ 09 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.

Công an thành phố triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỷ đồng...

Thủ đoạn vi phạm pháp luật về thuế

Thủ đoạn phạm tội chủ yếu là:

Một là, thuê/mua thông tin căn cước công dân để đăng ký thành lập nhiều doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh (thành lập các công ty “ma”), chỉ thực hiện hành vi mua, phát hành hóa đơn khống nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính;

Hai là, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, hạch toán, kê khai không đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để trốn thuế.

Ba là, nâng khống giá nguyên liệu đầu vào để tăng chi phí sản xuất qua đó chiếm đoạt thuế thu nhập cá nhân.

Đặc biệt là tình trạng trốn thuế trong thương mại điện tử (bán hàng qua mạng xã hội, livestream bán hàng và các nền tảng số) diễn ra phổ biến, nhiều cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu lớn nhưng không đăng ký thuế, hoặc không kê khai đầy đủ doanh thu phát sinh từ việc bán hàng trực tuyến, quảng cáo... gây thất thoát lớn nguồn thu về thuế của Nhà nước.

Cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp với các ngân hàng, đơn vị trung gian thanh toán và các sàn thương mại điện tử để rà soát, đối chiếu dữ liệu, qua đó phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm về thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân

Để phòng, tránh những rủi ro về mặt pháp lý do vi phạm pháp luật về thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế, nâng cao cảnh giác đối với các hành vi vi phạm đang diễn ra phổ biến hiện nay.

Thực hiện nghiêm việc đăng ký, kê khai, nộp thuế theo đúng quy định, lập và xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Lưu giữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

Tuyệt đối không mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế; coi việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn là nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

Việc tuân thủ pháp luật về thuế sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân và nền kinh tế đất nước.

Không tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế

Cục Thuế vừa có Thư ngỏ gửi các Hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; Các đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế đề nghị phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.

Thư ngỏ của Cục Thuế cho biết, trong bối cảnh yêu cầu minh bạch tài chính và tuân thủ pháp luật ngày càng cao, việc chấp hành đúng các quy định về kế toán, thuế không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Thời gian qua, cơ quan thuế ghi nhận vẫn còn tồn tại tình trạng một số doanh nghiệp sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu, sai lệch nghĩa vụ thuế.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật về kế toán và thuế, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu, với thông điệp “Minh bạch sổ sách - Vững vàng pháp lý”, Cục Thuế đề nghị các đơn vị hưởng ứng, phối hợp, đồng hành triển khai các hoạt động sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Theo đó, Cục Thuế đề nghị các đơn vị phối hợp truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về kế toán, thuế đến hội viên, khách hàng;

Truyền thông làm rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp (quản trị nội bộ) và hành vi vi phạm (lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán);

Cảnh báo các dấu hiệu rủi ro phổ biến trong ghi nhận doanh thu, chi phí, sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Hai là, tham gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định. Cục Thuế đề nghị các hiệp hội nghề nghiệp, các đại lý thuế… tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế quản trị nội bộ và tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm phân định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân có liên quan trong việc lập, thực hiện, quản lý và kiểm soát các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật thuế và pháp luật có liên quan; Tư vấn kê khai, nộp thuế đúng quy định; Hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn và giao dịch thanh toán; Cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý phát sinh.

Ba là, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp. Cục Thuế đề nghị các hiệp hội nghề nghiệp, các đại lý thuế… tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp và quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ; Không tiếp tay, không tham gia hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận thuế; Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Bốn là, phối hợp với cơ quan thuế trong các hoạt động tuyên truyền. Theo đó, Cục Thuế đề nghị các hiệp hội nghề nghiệp, các đại lý thuế…, tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp; Phối hợp cung cấp ý kiến chuyên môn, phản hồi thực tiễn để hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý.

Cục Thuế cho rằng, với vai trò là cầu nối trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần lan tỏa thông điệp tuân thủ pháp luật, phòng ngừa vi phạm và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.