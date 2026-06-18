Thi hành lệnh bắt tạm giam Thái Huy Phong SN 1976

Ngày 17/6, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Thái Huy Phong (sinh năm 1976, ở TP HCM) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Thái Huy Phong (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2023, bà P.T.L (cư trú tại tỉnh Vĩnh Long) có con ruột bị vướng vào các vụ việc vi phạm pháp luật. Thông qua các mối quan hệ xã hội, bà P.T.L được giới thiệu quen biết với Thái Huy Phong. Phong tự giới thiệu đang công tác tại Bộ Quốc phòng, có khả năng tác động để giúp con bà được tại ngoại và không phải chấp hành án phạt tù.

Tin tưởng lời hứa của Phong, vợ chồng bà P.T.L đã gặp và nhờ giúp đỡ. Phong yêu cầu đưa 500 triệu đồng để lo chi phí đi lại và "quan hệ" với những người có trách nhiệm. Do hoàn cảnh khó khăn, bà P.T.L chỉ có khả năng xoay xở được một nửa số tiền theo yêu cầu. Sau khi thỏa thuận, bà đã trực tiếp giao cho Phong 250 triệu đồng tại một địa chỉ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Sau khi nhận tiền, Phong không thực hiện được nội dung đã cam kết, nhiều lần tìm cách né tránh và hứa hẹn sẽ hoàn trả tiền cho bị hại. Nghi ngờ bị lừa đảo, ngày 17/01/2026, bà P.T.L đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ trình báo vụ việc.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy xét đối tượng. Đến ngày 09/6, lực lượng Công an đã bắt giữ Thái Huy Phong để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với đối tượng Thái Huy Phong (Ảnh: Bộ Công an).

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận do gặp khó khăn về kinh tế và cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin với bị hại.

Thực tế, Phong không công tác tại Tổng cục 2, không có mối quan hệ hay khả năng tác động nhằm giúp người khác được tại ngoại hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Toàn bộ số tiền 250 triệu đồng nhận từ bị hại đã được Phong sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Thái Huy Phong nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ (địa chỉ: số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Thanh Bình, số điện thoại: 0907.916.786) để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.