Cách tra cứu điểm thi lớp 10 tại TPHCM năm 2026

Sáng 18/6, một lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM xác nhận, điểm thi lớp 10 của hơn 151.000 thí sinh sẽ được công bố vào ngày mai (19/6) theo kế hoạch trước đó.

Hiện Hội đồng chấm thi lớp 10 đã hoàn tất công đoạn ghép phách bài thi và đang thực hiện các công đoạn còn lại như lên điểm, đối sánh dữ liệu, chuẩn bị cho việc công bố điểm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TPHCM có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với 151.557 thí sinh. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM

Để tra cứu kết quả thi, thí sinh, phụ huynh có thể thực hiện theo các cách sau:

Tra cứu trên cổng điểm thi của Sở GD&ĐT TPHCM

Truy cập trang tra cứu điểm thi của Sở GD&ĐT TPHCM, nhập số báo danh và nhấn "Xem điểm" để xem kết quả. Đây là kênh công bố chính thức, cập nhật trực tiếp từ Hội đồng chấm thi. Sở GD&ĐT TPHCM sẽ cung cấp đường link tra cứu điểm.

Tra cứu trên hệ thống tuyển sinh lớp 10

Thí sinh truy cập hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Sở GD&ĐT TPHCM, đăng nhập bằng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp, sau đó chọn mục tra cứu kết quả để xem điểm thi.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10

Để được xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại TPHCM, thí sinh phải tham gia đầy đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế và không có môn nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường được tính bằng tổng điểm ba môn thi gồm Toán, Ngữ Văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên hoặc khuyến khích (nếu có).

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong đó, nguyện vọng 1 có mức ưu tiên cao nhất. Sau khi trúng tuyển vào nguyện vọng nào, học sinh phải nhập học tại trường đó và không được thay đổi sang nguyện vọng khác.

Đối với lớp 10 chuyên , TPHCM tuyển sinh tại bốn trường gồm THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hùng Vương và THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Điểm xét tuyển lớp chuyên được tính bằng tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và điểm môn chuyên nhân hệ số 2. Thí sinh chỉ được xét tuyển khi dự thi đầy đủ các môn, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi đều đạt trên 2 điểm.

Trường hợp không trúng tuyển vào lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp THCS tại TPHCM vẫn được tiếp tục tham gia xét tuyển vào lớp 10 THPT thường theo ba nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Với chương trình lớp 10 tích hợp, điểm xét tuyển được tính từ tổng điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và điểm trung bình chương trình tiếng Anh tích hợp lớp 9 (theo thang điểm 10) hoặc Điểm bài thi môn Tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).

Tương tự hệ chuyên, nếu không trúng tuyển vào lớp 10 tích hợp, học sinh vẫn được xét tuyển vào các trường THPT công lập theo các nguyện vọng đã đăng ký.