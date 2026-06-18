VNeID phiên bản mới nhất có thay đổi quan trọng, tất cả người dân cần biết

VNeID vừa cập nhật thêm nhiều tính năng quan trọng

Ngày 13/6 vừa qua, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã phát hành phiên bản 2.2.8 với hàng loạt tính năng mới.

Trong đó có thay đổi đáng chú ý là tính năng quét QR trên CCCD và theo dõi tình trạng giao thẻ căn cước.

Điểm nổi bật nhất trong bản cập nhật lần này là chức năng phản ánh lừa đảo trên không gian mạng. Tính năng này xuất hiện trong bối cảnh các hình thức lừa đảo chiểm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, phức tạp.

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.8 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).

Đã có hơn 50 tiện ích trên "siêu ứng dụng" VNeID

Hiện nay, ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia, trung tâm hệ sinh thái số, điểm truy cập duy nhất liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tính đến tháng 6/2026, Bộ Công an đã triển khai hơn 50 tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Không chỉ đơn thuần là ứng dụng định danh điện tử, VNeID còn được xem là “chiếc ví giấy tờ số”, góp phần thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, thuận tiện và an toàn hơn.

Trước đây, khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc giao dịch dân sự, người dân thường phải mang theo nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe , thẻ bảo hiểm y tế… gây bất tiện, dễ thất lạc.

Sự ra đời của VNeID đã từng bước thay đổi điều đó. Chỉ với một tài khoản định danh điện tử trên điện thoại, người dân có thể: Xuất trình thông tin cá nhân phục vụ kiểm tra, đối chiếu; tích hợp nhiều loại giấy tờ điện tử như giấy phép lái xe, đăng ký xe, mã số bảo hiểm xã hội, tình trạng hôn nhân…; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khai báo lưu trú, phản ánh kiến nghị; tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục hành chính.

Ngoài xuất trình giấy tờ, trong mục ví giấy tờ người dùng còn có thể tra cứu nhiều thông tin như nơi lưu trú, mã số thuế, hay đặt mua vé máy bay trong tiện ích vé giao thông. Nếu hệ thống chưa hiển thị đầy đủ, người dân có thể tạo yêu cầu gửi đến cơ quan xử lý ngay trong từng mục nhỏ.