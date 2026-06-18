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Tài xế ô tô gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn bị phạt bao nhiêu, án mức nào?

| | Xã hội

Người điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn bị phạt ra sao theo Nghị định 168?

Câu hỏi 1/5:Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt cao nhất cho tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn là bao nhiêu?

A. Từ 2 - 3 triệu đồng

B. Từ 8 - 10 triệu đồng

C. Từ 16 - 18 triệu đồng

D. Từ 25 - 30 triệu đồng

Đáp án đúng là: C. Từ 16 - 18 triệu đồng

Giải thích: Theo khoản 8 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn hoặc bỏ trốn sẽ bị phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.

Câu hỏi 2/5: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn bị trừ bao nhiêu điểm giấy phép lái xe?

A. 02 điểm

B. 06 điểm

C. 04 điểm

D. 08 điểm

Đáp án đúng là: B. 06 điểm

Giải thích: Theo điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe (cao hơn trường hợp chỉ liên quan gián tiếp đến tai nạn).

Câu hỏi 3/5: Hành vi "gây tai nạn rồi bỏ trốn" có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù tối đa là bao nhiêu năm?

A. 10 năm

B. 05 năm

C. 03 năm

D. 15 năm

Đáp án đúng là: A. 10 năm

Giải thích: Theo điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi), người gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Câu hỏi 4/5: Trường hợp chỉ "liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn nhưng không gây ra" thì mức phạt hành chính là bao nhiêu?

A. Từ 10 - 12 triệu đồng

B. Từ 8 - 10 triệu đồng

C. Từ 2 - 3 triệu đồng

D. Không bị phạt

Đáp án đúng là: C. Từ 2 - 3 triệu đồng

Giải thích: Theo điểm g khoản 4 Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn nhưng không gây ra, nếu bỏ trốn sẽ bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng và trừ 02 điểm GPLX.

Câu hỏi 5/5: Ngoài phạt hành chính và hình sự, người gây tai nạn bỏ trốn còn phải thực hiện nghĩa vụ gì?

A. Bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân

B. Chỉ bị trừ điểm GPLX

C. Không phải chịu trách nhiệm gì thêm

D. Chỉ bị phạt tù

Đáp án đúng là: A. Bồi thường thiệt hại dân sự cho nạn nhân

Giải thích: Theo Bộ luật Dân sự 2015 (Điều 585, 590, 601), người gây tai nạn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng cho nạn nhân, bất kể đã bỏ trốn hay không. Đây là trách nhiệm dân sự song song với trách nhiệm hành chính và hình sự.

Theo Văn Chế

Đời sống và pháp luật

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