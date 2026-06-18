Xôn xao clip bé trai nghi bị ông bà nội bạo hành khiến MXH dậy sóng

Theo thông tin ban đầu được chia sẻ từ các hội nhóm và tài khoản mạng xã hội, sự việc xảy ra trong một gia đình sau khi bố mẹ đứa trẻ ly hôn. Được biết, sau khi hôn nhân tan vỡ, hai người con được chia ra để chăm sóc, trong đó bé trai trong đoạn clip được giao cho ông bà nội nuôi dưỡng và quản lý.

Những hình ảnh cắt ra từ video cho thấy khoảnh khắc bé trai mặc áo kẻ sọc liên tục gào khóc, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đáng chú ý, người phụ nữ lớn tuổi trong clip (được cho là bà nội) liên tục có những hành vi dùng tay tác động, kéo giật thô bạo đối với đứa trẻ.

Trong khi đó, người đàn ông lớn tuổi ngồi phía sau (được cho là ông nội) cũng xuất hiện với biểu cảm nghiêm khắc, nhưng không có động thái can ngăn hành vi đối xử thô bạo này. Phía sau căn phòng, một em bé khác nhỏ tuổi hơn đang nằm trên chiếu cũng thu hút sự chú ý của người xem.

Ở 1 clip khác, bé trai bị ông nội tác động vào chân khiến bé đau đớn liên tục khóc nhưng không được buông tha.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc. Nhiều người cho rằng, trẻ em sau khi cha mẹ ly hôn vốn đã phải chịu tổn thất lớn về mặt tình cảm, rất cần sự vỗ về, bù đắp từ những người thân còn lại. Việc đứa trẻ phải đối mặt với sự đối xử hà khắc, bạo lực ngay trong chính ngôi nhà của mình là điều không thể chấp nhận được.

“Xem clip mà thắt lòng. Đứa trẻ có tội tình gì đâu, nếu bố mẹ không ở được với nhau thì ông bà, người thân phải là chỗ dựa cho con. Nhìn cháu khóc hoảng loạn như vậy chứng tỏ đây không phải lần đầu”.

Đồng quan điểm, nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng, bảo vệ quyền trẻ em cần nhanh chóng vào cuộc xác minh danh tính, địa điểm xảy ra sự việc để kịp thời bảo vệ an toàn cho cháu bé. Việc bạo lực trẻ em dù xuất phát từ bất kỳ lý do gì, hay do áp lực nuôi dạy, đều vi phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em và cần bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, tính xác thực về thời gian, địa điểm cụ thể của đoạn clip vẫn đang tiếp tục được xác minh. Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bạo lực gia đình và quyền được bảo vệ của trẻ em sau những đổ vỡ hôn nhân của người lớn.