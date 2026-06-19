Vụ án hợp đồng kỳ nghỉ: Hơn 2.700 tỷ đồng liên quan hành vi lừa đảo

Sáng 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch .

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng trong vụ án; tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án...

Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng.

Công an lấy lời khai các đối tượng

Từ 12/6 đến 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra các quyết định khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can Đinh Gia Luận về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Láng. Bị can giả danh nhân viên Công ty cổ phần Vega Holidays để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với thủ đoạn mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ, ghi lời khai 486 bị hại, xác định chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng.

Từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, Công an TP Hà Nội nhận được đơn tố giác của công dân phản ánh một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Hà Nội có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân (tổng số tiền chiếm đoạt khoảng trên 181 tỷ đồng của 493 người bị hại) thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” (hợp đồng kỳ nghỉ du lịch) do các công ty du lịch phát hành.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định, khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng thành lập 27 công ty , trong đó có phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể (người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng…) để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng (đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác), kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao (từ 2% đến 20%) cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân (chủ yếu là người cao tuổi) để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân.

Các khách hàng đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch (có giá khoảng 200 - 900 triệu đồng) tùy theo thời gian của kỳ nghỉ du lịch và thời hạn hợp đồng (từ 5 năm đến 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với các khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời, nhân viên tư vấn đã cam kết (bằng miệng) về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng; nhiều khách hàng đã tin lời của nhân viên tư vấn, không đọc kỹ nội dung của hợp đồng, đã vội vàng ký hợp đồng và đặt cọc tiền.

Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết (bằng miệng) sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, với điều kiện khách hàng phải ký hợp đồng môi giới, cam kết sẽ thực hiện chuyển nhượng thông qua công ty và phải nộp tiền với nhiều lý do như: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ…

Các đối tượng cam kết (bằng miệng) công ty sẽ môi giới chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch của khách sau khoảng hơn một tháng, tuy nhiên thể hiện trong hợp đồng môi giới là 10 năm.

Khi khách hàng đến làm việc liên quan đến hợp đồng thì các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn trách nhiệm thực hiện hợp đồng môi giới với khách hàng bằng nhiều lý do khác nhau.

Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới (do các đối tượng cầm đầu nhờ đối tượng khác đứng tên công ty) để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi; đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ các khách hàng mới.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.



