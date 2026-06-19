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Bắt tạm giam Tạ Quang Thắng SN 1980

| | Xã hội

Bị can Tạ Quang Thắng bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng và đánh bạc trực tuyến.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Tạ Quang Thắng, sinh năm 1980, trú tại thôn Pháp Cổ, xã An Phú, TP Hải Phòng.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 3/2026, Tạ Quang Thắng giả danh nhân viên thị trường của Công ty bê tông Phượng Hoàng, tìm kiếm các hộ dân đang xây dựng nhà ở trên địa bàn xã Kim Thành và An Thành (Hải Phòng) để chào bán bê tông với giá thấp hơn thị trường.

Khi khách hàng đồng ý mua bê tông thì Thắng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước.

Sau đó, đối tượng sử dụng thông tin cá nhân giả mạo, giới thiệu bản thân với Công ty TNHH bê tông Hạnh Giang và Công ty TNHH bê tông Phong Tài để thỏa thuận việc cung cấp bê tông cho khách hàng.

Khi nhận được tiền đặt cọc và tiền thanh toán từ các hộ dân, Thắng không thanh toán cho các công ty cung cấp bê tông mà chiếm đoạt số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó có việc đánh bạc trực tuyến và trả nợ.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 đến tháng 4/2026, Tạ Quang Thắng đã chiếm đoạt hàng hóa, dịch vụ của Công ty TNHH bê tông Hạnh Giang và Công ty TNHH bê tông Phong Tài với tổng giá trị theo hóa đơn là 248,375 triệu đồng.

Đồng thời, đối tượng còn chiếm đoạt tiền đặt cọc mua bê tông của 7 hộ dân với tổng số tiền 253 triệu đồng.

Không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo, trong thời gian từ ngày 25/5 đến ngày 2/6/2026, Tạ Quang Thắng còn tham gia đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã thực hiện 51 lần đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cũng thông báo ai là bị hại của đối tượng Tạ Quang Thắng hãy liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo và cung cấp tài liệu, qua Đại úy Hoàng Long Khánh – Điều tra viên, SĐT: 0987.962.533.

Theo Duy Anh

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