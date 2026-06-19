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34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

| | Xã hội

Công an TP Hà Nội đến nay đã khởi tố 194 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo kỳ nghỉ, trong đó có 34 người giữ vị trí chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc doanh nghiệp.

Theo Thái Hà - Hà Linh

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