Tin vui từ 1/7: Nhóm đối tượng này có thể nhận thêm khoản tiền bằng cả tháng lương

Câu hỏi 1

Nhóm đối tượng nào được nhận thêm khoản tiền bằng cả tháng lương từ ngày 1/7/2026?

A. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ✓

B. Toàn bộ người lao động tự do đang cư trú tại địa bàn.

C. Nhân sự làm việc tại các tập đoàn tư nhân lớn.

D. Người lao động thuộc khối hợp tác xã dịch vụ.

Giải thích: Theo nghị quyết mới của HĐND TP Hà Nội, đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc quản lý của thành phố. Trong đó, những cá nhân được xếp loại chất lượng ở mức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" sẽ được nhận thêm khoản tiền tối đa bằng 100% mức lương hiện hưởng (không tính các khoản phụ cấp). Quy định này giúp những nhân sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể nhận thêm một khoản tiền tương đương cả tháng lương chính, nâng tổng thu nhập thực tế trong tháng lên gần gấp đôi.

Đáp án đúng: A. Cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Câu hỏi 2

Chính sách tăng thu nhập đặc thù từ ngày 1/7/2026 được áp dụng tại địa phương nào?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.

B. Thành phố Hà Nội. ✓

C. Thành phố Đà Nẵng.

D. Thành phố Hải Phòng.

Giải thích: Nghị quyết mới do HĐND TP. Hà Nội thông qua quy định về chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách các cấp của thành phố, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở pháp lý vững chắc của Luật Thủ đô 2026, áp dụng cho nhân sự làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Thủ đô.

Đáp án đúng: B. Thành phố Hà Nội.

Từ ngày 1/7/2026, cán bộ, công chức, viên chức Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể được nhận thêm khoản thu nhập bằng 100% lương hiện hưởng, nâng tổng thu nhập lên gần gấp đôi. (Ảnh: Công dân và Khuyến học)

Câu hỏi 3

Đánh giá xếp loại để thưởng thêm lương được thực hiện theo chu kỳ nào?

A. Sáu tháng một lần.

B. Hằng quý.

C. Hằng tháng. ✓

D. Hằng năm.

Giải thích: Cơ chế phân phối thu nhập tăng thêm của Hà Nội có đặc tính động lực học rõ rệt khi gắn liền với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng nhân sự theo chu kỳ hằng tháng. Quy trình này yêu cầu các đơn vị hành chính công bố công khai tiêu chí đánh giá, tránh tuyệt đối hiện tượng cào bằng hay chia đều bình quân. Việc thu hẹp chu kỳ đánh giá xuống mức hằng tháng giúp phản ánh chính xác, kịp thời hiệu suất công tác thực tế của từng cá nhân đối với tiến độ công việc chung.

Đáp án đúng: C. Hằng tháng.

Câu hỏi 4

Khoản thu nhập tăng thêm này có dùng để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) không?

A. Có, dùng tính đóng bảo hiểm xã hội bình thường.

B. Chỉ tính đóng đối với nhóm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

C. Tích hợp cộng gộp vào lương chính để đóng từ năm kế tiếp.

D. Hoàn toàn không dùng làm căn cứ tính đóng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội. ✓

Giải thích: Về mặt quản lý tài chính và chế độ lao động, khoản thu nhập tăng thêm này được chi trả tích hợp trong cùng kỳ lương hằng tháng để thuận tiện cho công tác hạch toán hành chính. Tuy nhiên, theo quy chuẩn pháp lý, khoản tiền này hoàn toàn không được sử dụng làm cơ sở định lượng để tính toán đóng hoặc thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (như hưu trí, ốm đau, thai sản). Quy định này nhằm tối ưu hóa ngân sách và tập trung tối đa vai trò tạo động lực làm việc trực tiếp.

Đáp án đúng: D. Hoàn toàn không dùng làm căn cứ tính đóng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi 5

Nguồn kinh phí hơn 2.500 tỷ đồng mỗi năm cho chính sách này lấy từ đâu?

A. Nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp. ✓

B. Quỹ thu hút đầu tư nước ngoài của thành phố.

C. Nguồn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

D. Quỹ dự phòng phòng chống thiên tai của quốc gia.

Giải thích: Để bảo đảm tính bền vững tài khóa cho chính sách trong giai đoạn 2026-2030 với nhu cầu kinh phí ước tính khoảng 2.504 tỷ đồng mỗi năm, nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp thành phố. Sau khi Hà Nội cân đối, bảo đảm đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương chung, các chương trình an sinh xã hội và quỹ tiền thưởng theo quy định, phần dư địa tài chính còn lại sẽ được UBND trình HĐND phân bổ cho quỹ thu nhập tăng thêm.

Đáp án đúng: A. Nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách các cấp.