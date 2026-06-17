Đề xuất mới liên quan đến giấy phép lái xe người dân cần nắm rõ

Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế để lấy ý kiến đến ngày 18/6. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhiều thay đổi theo hướng đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình cấp, đổi GPLX.

Theo dự thảo, GPLX sẽ được cấp dưới dạng điện tử. Chỉ trong trường hợp người dân có nhu cầu mới được cấp thêm bản vật lý bằng vật liệu PET. Đây được xem là bước tiến nhằm giảm giấy tờ, đồng thời phù hợp với lộ trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông.

Bộ Công an đề xuất cấp giấy phép lái xe dưới dạng điện tử, chỉ in thẻ PET khi người dân có nhu cầu. (Ảnh minh hoạ)

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung trên mẫu GPLX. Cụ thể, trường thông tin “Nơi cư trú/Address” được chuyển từ vị trí cuối thẻ lên ngay sau mục “Ngày sinh/Date of birth”, giúp bố cục thông tin rõ ràng và thuận tiện hơn khi tra cứu.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc bổ sung quy định đổi GPLX hoàn toàn qua môi trường điện tử. Công dân có dữ liệu GPLX trong hệ thống, sở hữu tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đã có dữ liệu sức khỏe điện tử có thể thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia hoặc các nền tảng do lực lượng Công an nhân dân triển khai.

Trong trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chưa có dữ liệu GPLX hoặc gặp sự cố kỹ thuật khi thực hiện trực tuyến, người dân vẫn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã có điểm tiếp nhận hoặc Phòng Cảnh sát giao thông.

Dự thảo cũng quy định người làm thủ tục có thể chụp ảnh trực tiếp tại nơi tiếp nhận hồ sơ, gửi ảnh chân dung nền trắng kích thước 3x4cm hoặc sử dụng ảnh từ dữ liệu căn cước công dân. Đồng thời, người thực hiện thủ tục phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí theo quy định.

Đối với người nước ngoài, Bộ Công an đề xuất mở rộng điều kiện đổi GPLX sang GPLX Việt Nam. Theo đó, người có thị thực còn thời hạn từ 90 ngày trở lên sẽ đủ điều kiện thực hiện thủ tục. Quy định này được đánh giá là thông thoáng hơn so với hiện hành, vốn yêu cầu phải có thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc giấy tờ tương đương với thời hạn từ 3 tháng trở lên.

Ngoài ra, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo còn đề xuất bãi bỏ đơn đề nghị sát hạch và đơn đề nghị đổi GPLX, qua đó cắt giảm thành phần hồ sơ và giảm thời gian thực hiện thủ tục cho người dân.

Dự thảo Thông tư hiện đang được Bộ Công an lấy ý kiến đến hết ngày 18/6 trước khi xem xét ban hành.