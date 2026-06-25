Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình trồng rau quả trong sân nhà suốt 1 năm, thành quả thu được khiến chính họ sững sờ

| | Sống

Một gia đình đã quyết định trồng rau củ và trái cây trong sân sau suốt một năm. Kết quả thu được khiến chính họ cũng phải kinh ngạc.

Trồng rau quả tại nhà chưa bao giờ là việc đơn giản. Người làm vườn cần nắm rõ nhiều kỹ thuật và bí quyết khác nhau để cây trồng phát triển khỏe mạnh và cho năng suất tốt. Trong khi nhiều gia đình tự trồng một phần thực phẩm, phần lớn vẫn phụ thuộc vào nguồn rau quả từ siêu thị.

Tuy nhiên, gia đình này đã cho thấy chỉ trong vòng một năm, họ có thể thu hoạch được lượng nông sản đáng kinh ngạc từ chính khu vườn sau nhà.

Trong một video đăng tải trên TikTok, tài khoản @plantedinthegarden đã chia sẻ thành quả sau một năm lao động miệt mài. Tài khoản này hiện sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi, và đoạn video đã thu hút khoảng 480.000 lượt thích.

Phần chú thích của video viết: “Hãy bắt tay vào làm và bắt đầu hành trình tự trồng thực phẩm cho gia đình mình. Để tạo ra nguồn thực phẩm đủ dùng trong một năm đòi hỏi sự lên kế hoạch cẩn thận và tận dụng không gian hiệu quả.”

Gia đình trồng rau quả trong sân nhà suốt 1 năm, thành quả thu được khiến chính họ sững sờ - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vườn xanh mát của gia đình.

“Việc kết hợp nhiều loại cây trên cùng diện tích và áp dụng phương pháp trồng theo chiều dọc có thể giúp bạn trồng được nhiều loại cây hơn ngay cả trong những khu vườn nhỏ.”

“Bằng cách áp dụng các phương pháp làm vườn bền vững và tự trồng thực phẩm, bạn có thể tận hưởng nguồn nông sản tươi ngon, giàu dinh dưỡng ngay từ sân nhà mình.”

“Điều này không chỉ mang lại cảm giác tự chủ về thực phẩm mà còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững hơn.”

Gia đình trồng rau quả trong sân nhà suốt 1 năm, thành quả thu được khiến chính họ sững sờ - Ảnh 2.
Gia đình trồng rau quả trong sân nhà suốt 1 năm, thành quả thu được khiến chính họ sững sờ - Ảnh 3.

Các thực phẩm rực rỡ màu sắc mà gia đình thu hoạch được.

Trên video xuất hiện dòng chữ: “Chúng tôi đã trồng lượng thực phẩm đủ dùng trong một năm tại khu vườn sau nhà và đây là thành quả.”

Người xem được chiêm ngưỡng hàng loạt loại rau củ quả đầy màu sắc như củ cải đỏ, cà tím, tỏi cùng nhiều loại nông sản khác.

Vụ thu hoạch còn bao gồm số lượng lớn đậu Hà Lan, khoai tây và mận. Nhiều loại cà chua và ớt với màu sắc rực rỡ cũng góp mặt trong “bữa tiệc thị giác” này.

Người quay video thậm chí đã phải thốt lên: “Ôi trời ơi!”

Kể từ khi được đăng tải, video đã nhận về khoảng 480.000 lượt thích và gần 3.100 bình luận.

Một người xem nhận xét: “Màu sắc của những loại thực phẩm này đẹp hoàn hảo như tranh vẽ.”

Một người khác chia sẻ: “Có một khu vườn đầy rau củ luôn là ước mơ của tôi.”

Hướng dẫn từng bước để bắt đầu trồng rau quả tại nhà

Tìm vị trí phù hợp

Hãy chọn nơi có nhiều ánh nắng và thuận tiện cho việc tưới nước. Đây là những điều kiện quan trọng giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh.

Chuẩn bị đất và không gian trồng

Dùng chĩa làm vườn để làm tơi đất, phá vỡ các mảng đất cứng. Trong trường hợp diện tích mặt đất hạn chế, có thể tận dụng các chậu hoặc thùng trồng cây cỡ lớn kết hợp với giá thể chất lượng tốt.

Lựa chọn cây trồng dễ chăm sóc

Để xây dựng sự tự tin khi mới bắt đầu, hãy ưu tiên các loại cây dễ trồng.

Các loại rau phù hợp cho người mới gồm: rau xà lách và các loại rau ăn lá, củ cải, đậu Hà Lan, bí ngòi, cà chua.

Chuẩn bị dụng cụ cơ bản

Bạn nên có sẵn:

- Đất trồng đa dụng không chứa than bùn

- Bay làm vườn cầm tay

- Chĩa làm vườn

- Găng tay làm vườn

- Bình tưới nước

- Nhãn ghi tên cây hoặc hạt giống

Những dụng cụ đơn giản này sẽ giúp việc trồng rau quả tại nhà trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Mùa đông miễn dịch kém, dễ ốm - hãy ăn nhiều 8 loại rau quả này: Giàu vitamin C, ăn sớm hưởng lợi sớm

Theo Minh Anh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
trồng rau quả

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ở Việt Nam vừa lọt top 700 ĐH tốt nhất thế giới, vượt ĐH Y và Bách Khoa: Đạt chuẩn quốc tế 5 sao, sinh viên ra trường không lo thất nghiệp

1 trường ở Việt Nam vừa lọt top 700 ĐH tốt nhất thế giới, vượt ĐH Y và Bách Khoa: Đạt chuẩn quốc tế 5 sao, sinh viên ra trường không lo thất nghiệp Nổi bật

Tất cả người dân đi máy bay chú ý quy định mới về hành lý từ 1/7

Tất cả người dân đi máy bay chú ý quy định mới về hành lý từ 1/7 Nổi bật

Tại sao có lỗ nhỏ trên dao nạo rau củ?

Tại sao có lỗ nhỏ trên dao nạo rau củ?

12:09 , 25/06/2026
2 quả thận bị "bóp nghẹt" khi tiêu thụ quá nhiều 4 loại thực phẩm này: Loại cuối cùng gây bất ngờ

2 quả thận bị "bóp nghẹt" khi tiêu thụ quá nhiều 4 loại thực phẩm này: Loại cuối cùng gây bất ngờ

11:55 , 25/06/2026
Từ ngày 1/7, người từ 18 - 35 tuổi thường trú hoặc tạm trú đủ 12 tháng ở Hà Nội đồng loạt nhận tin vui

Từ ngày 1/7, người từ 18 - 35 tuổi thường trú hoặc tạm trú đủ 12 tháng ở Hà Nội đồng loạt nhận tin vui

11:50 , 25/06/2026
Bố mẹ không có lương hưu, không có tiền tiết kiệm, con cái có phải là “kế hoạch nghỉ hưu” mặc định?

Bố mẹ không có lương hưu, không có tiền tiết kiệm, con cái có phải là “kế hoạch nghỉ hưu” mặc định?

11:50 , 25/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên