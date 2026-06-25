Gia đình trồng rau quả trong sân nhà suốt 1 năm, thành quả thu được khiến chính họ sững sờ

Trồng rau quả tại nhà chưa bao giờ là việc đơn giản. Người làm vườn cần nắm rõ nhiều kỹ thuật và bí quyết khác nhau để cây trồng phát triển khỏe mạnh và cho năng suất tốt. Trong khi nhiều gia đình tự trồng một phần thực phẩm, phần lớn vẫn phụ thuộc vào nguồn rau quả từ siêu thị.

Tuy nhiên, gia đình này đã cho thấy chỉ trong vòng một năm, họ có thể thu hoạch được lượng nông sản đáng kinh ngạc từ chính khu vườn sau nhà.

Trong một video đăng tải trên TikTok, tài khoản @plantedinthegarden đã chia sẻ thành quả sau một năm lao động miệt mài. Tài khoản này hiện sở hữu hơn 1,3 triệu người theo dõi, và đoạn video đã thu hút khoảng 480.000 lượt thích.

Phần chú thích của video viết: “Hãy bắt tay vào làm và bắt đầu hành trình tự trồng thực phẩm cho gia đình mình. Để tạo ra nguồn thực phẩm đủ dùng trong một năm đòi hỏi sự lên kế hoạch cẩn thận và tận dụng không gian hiệu quả.”

Toàn cảnh khu vườn xanh mát của gia đình.

“Việc kết hợp nhiều loại cây trên cùng diện tích và áp dụng phương pháp trồng theo chiều dọc có thể giúp bạn trồng được nhiều loại cây hơn ngay cả trong những khu vườn nhỏ.”

“Bằng cách áp dụng các phương pháp làm vườn bền vững và tự trồng thực phẩm, bạn có thể tận hưởng nguồn nông sản tươi ngon, giàu dinh dưỡng ngay từ sân nhà mình.”

“Điều này không chỉ mang lại cảm giác tự chủ về thực phẩm mà còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và bền vững hơn.”

Các thực phẩm rực rỡ màu sắc mà gia đình thu hoạch được.

Trên video xuất hiện dòng chữ: “Chúng tôi đã trồng lượng thực phẩm đủ dùng trong một năm tại khu vườn sau nhà và đây là thành quả.”

Người xem được chiêm ngưỡng hàng loạt loại rau củ quả đầy màu sắc như củ cải đỏ, cà tím, tỏi cùng nhiều loại nông sản khác.

Vụ thu hoạch còn bao gồm số lượng lớn đậu Hà Lan, khoai tây và mận. Nhiều loại cà chua và ớt với màu sắc rực rỡ cũng góp mặt trong “bữa tiệc thị giác” này.

Người quay video thậm chí đã phải thốt lên: “Ôi trời ơi!”

Kể từ khi được đăng tải, video đã nhận về khoảng 480.000 lượt thích và gần 3.100 bình luận.

Một người xem nhận xét: “Màu sắc của những loại thực phẩm này đẹp hoàn hảo như tranh vẽ.”

Một người khác chia sẻ: “Có một khu vườn đầy rau củ luôn là ước mơ của tôi.”

Hướng dẫn từng bước để bắt đầu trồng rau quả tại nhà

Tìm vị trí phù hợp

Hãy chọn nơi có nhiều ánh nắng và thuận tiện cho việc tưới nước. Đây là những điều kiện quan trọng giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh.

Chuẩn bị đất và không gian trồng

Dùng chĩa làm vườn để làm tơi đất, phá vỡ các mảng đất cứng. Trong trường hợp diện tích mặt đất hạn chế, có thể tận dụng các chậu hoặc thùng trồng cây cỡ lớn kết hợp với giá thể chất lượng tốt.

Lựa chọn cây trồng dễ chăm sóc

Để xây dựng sự tự tin khi mới bắt đầu, hãy ưu tiên các loại cây dễ trồng.

Các loại rau phù hợp cho người mới gồm: rau xà lách và các loại rau ăn lá, củ cải, đậu Hà Lan, bí ngòi, cà chua.

Chuẩn bị dụng cụ cơ bản

Bạn nên có sẵn:

- Đất trồng đa dụng không chứa than bùn

- Bay làm vườn cầm tay

- Chĩa làm vườn

- Găng tay làm vườn

- Bình tưới nước

- Nhãn ghi tên cây hoặc hạt giống

Những dụng cụ đơn giản này sẽ giúp việc trồng rau quả tại nhà trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.