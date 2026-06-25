Bố mẹ không có lương hưu, không có tiền tiết kiệm, con cái có phải là “kế hoạch nghỉ hưu” mặc định?

Những ngày gần đây, chủ đề "cha mẹ không có lương hưu, không có tiền tiết kiệm, con cái chính là kế hoạch nghỉ hưu" thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Ở một phía, nhiều người cho rằng cha mẹ đã hy sinh cả đời để nuôi con khôn lớn, vì vậy khi về già được con cái chăm sóc là điều hoàn toàn hợp lý.

Ở phía còn lại, không ít người trẻ thừa nhận họ đang cảm thấy áp lực khi cùng lúc phải nuôi con nhỏ, trả nợ mua nhà và gánh thêm toàn bộ chi phí sinh hoạt cho cha mẹ.

Giữa hai luồng quan điểm này, có lẽ điều cần nhìn nhận rõ là: trách nhiệm phụng dưỡng và kế hoạch tài chính cho tuổi già vốn là hai khái niệm khác nhau.

Phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm, nhưng không nên là toàn bộ kế hoạch tài chính tuổi già

Trong văn hóa Á Đông, việc con cái chăm sóc cha mẹ khi về già là điều được xem trọng từ nhiều thế hệ.

Tuy nhiên, xã hội hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với vài chục năm trước.

Nếu như trước đây một người đi làm có thể nuôi cả gia đình nhiều thế hệ, thì hiện nay một cặp vợ chồng trẻ thường phải đối mặt với hàng loạt áp lực tài chính:

- Chi phí nhà ở.

- Chi phí nuôi dạy con.

- Học phí.

- Bảo hiểm.

- Chăm sóc sức khỏe.

- Các khoản dự phòng cho tương lai.

Trong bối cảnh đó, việc mặc định rằng con cái sẽ là nguồn tài chính chính cho tuổi già của cha mẹ đang trở thành một bài toán ngày càng khó khăn.

Nói cách khác, con cái có thể là chỗ dựa, nhưng không nên là nguồn lực duy nhất để đảm bảo cuộc sống sau nghỉ hưu.

Vấn đề không nằm ở lòng hiếu thảo mà nằm ở tính bền vững

Điều đáng chú ý là nhiều cuộc tranh luận hiện nay thường bị đẩy sang hướng đạo đức. Ai phản đối việc gánh toàn bộ chi phí cho cha mẹ dễ bị cho là thiếu hiếu thảo.

Nhưng trên thực tế, đây trước hết là một vấn đề tài chính.

- Tuổi già kéo dài hơn trước.

- Chi phí y tế ngày càng tăng.

- Nhiều người sau tuổi 60 vẫn có thể sống thêm 20–30 năm.

Điều đó đồng nghĩa với việc nhu cầu tài chính cho giai đoạn nghỉ hưu ngày càng lớn. Nếu toàn bộ kế hoạch tuổi già chỉ dựa vào thu nhập của con cái, rủi ro sẽ rất cao.

Bởi con cái cũng có thể gặp biến cố:

- Mất việc.

- Giảm thu nhập.

- Kinh doanh thua lỗ.

- Ly hôn.

- Bệnh tật.

Khi đó, cả hai thế hệ đều rơi vào tình trạng bị động.

Một kế hoạch tài chính tốt cần được xây dựng trên những nguồn lực tương đối ổn định như lương hưu, bảo hiểm, tài sản tích lũy hoặc các khoản đầu tư tạo dòng tiền, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng rằng con cái sẽ gánh vác mọi thứ.

Nhiều cha mẹ đang chuyển toàn bộ tài sản cho con quá sớm

Một thực tế khác cũng đang được nhắc đến nhiều là không ít cha mẹ dành gần như toàn bộ nguồn lực tích lũy để hỗ trợ con cái.

- Có người bán đất để mua nhà cho con.

- Có người dùng hết tiền tiết kiệm để lo đám cưới.

- Có người rút toàn bộ khoản dưỡng già để giúp con khởi nghiệp.

Xuất phát điểm của những quyết định này thường là tình thương.

Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi chuyển giao phần lớn tài sản, nhiều người gần như không còn lớp đệm tài chính nào cho chính mình.

Khi sức khỏe giảm sút hoặc phát sinh các chi phí y tế lớn, họ buộc phải tiếp tục phụ thuộc vào con cái.

Không ít chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất của nhiều gia đình châu Á: ưu tiên tương lai của con nhưng bỏ quên sự an toàn tài chính của bản thân.

Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con không phải là cho hết tài sản

Nhiều người nghĩ rằng để lại càng nhiều tài sản cho con càng là biểu hiện của tình yêu thương.

Nhưng dưới góc độ tài chính, điều quý giá hơn có thể là khả năng tự chủ.

Một người già có khoản tiết kiệm dự phòng, có nguồn thu nhập ổn định hoặc ít nhất đủ trang trải phần lớn chi phí sinh hoạt của mình sẽ giảm đáng kể áp lực cho con cái.

Ngược lại, khi tuổi già hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập của thế hệ sau, những mâu thuẫn về tiền bạc rất dễ phát sinh, kể cả trong những gia đình vốn yêu thương nhau.

Sự độc lập tài chính không chỉ mang lại cảm giác an toàn cho người cao tuổi mà còn giúp các mối quan hệ gia đình trở nên lành mạnh hơn.

Con cái không phải quỹ hưu trí, nhưng cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm

Ở chiều ngược lại, cũng cần nhìn nhận rằng không phải ai cũng có điều kiện chuẩn bị tốt cho tuổi già.

Nhiều người thuộc thế hệ trước từng trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn, thu nhập thấp, lao động tự do hoặc không có cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội dài hạn.

Vì vậy, việc yêu cầu tất cả mọi người đều có một kế hoạch hưu trí hoàn hảo là điều không thực tế.

Con cái vẫn có trách nhiệm hỗ trợ cha mẹ khi cần thiết.

Nhưng sự hỗ trợ đó nên được nhìn nhận như tình thân và trách nhiệm gia đình, thay vì trở thành nền tảng duy nhất cho toàn bộ cuộc sống sau nghỉ hưu của cha mẹ.

Kết luận

Có lẽ điều xã hội cần hướng tới không phải là tranh cãi xem ai đúng ai sai, mà là thay đổi tư duy chuẩn bị cho tuổi già.

Cha mẹ nên cố gắng xây dựng cho mình một lớp đệm tài chính dù lớn hay nhỏ. Con cái nên có trách nhiệm chăm sóc và đồng hành cùng cha mẹ khi cần thiết.

Một gia đình bền vững không phải là gia đình mà một thế hệ phải gánh toàn bộ tương lai của thế hệ còn lại, mà là gia đình trong đó mỗi thế hệ đều chủ động chuẩn bị cho tuổi già của chính mình, đồng thời sẵn sàng nâng đỡ nhau khi biến cố xảy ra.

Bởi xét cho cùng, tình yêu thương có thể giúp các thành viên đi cùng nhau rất xa, nhưng để tuổi già thực sự an toàn, tình cảm thôi là chưa đủ.