Vụ đưa bạn gái cùng bạn đi ăn cua hoàng đế, tôm Alaska hết 16 triệu: Công an tiết lộ tình tiết bất ngờ từ gia đình người đàn ông

Vụ người đàn ông mời bạn gái quen qua mạng cùng nhóm bạn đi ăn hải sản với hóa đơn hơn 16 triệu đồng rồi không thanh toán tại một quán ở Phú Thọ đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết, bố mẹ của người đàn ông tên T. cho hay trước đây T. từng nhiều lần sử dụng dịch vụ tại các địa phương khác nhưng không trả tiền.

"Theo gia đình cung cấp thông tin, ở trong miền Nam, T. cũng từng có vụ việc tương tự. Gia đình cho rằng đầu óc của T. có vấn đề", đại diện lãnh đạo Công an phường Việt Trì thông tin.

Người đàn ông nằm ăn vạ ở cửa hàng hải sản tối 24/6

Theo cơ quan công an, sau khi nhận tin báo từ chủ quán, lực lượng chức năng đã đưa T. cùng những người liên quan về trụ sở để làm việc ngay trong đêm.

Quá trình làm việc, T. không hợp tác, không ký biên bản, có biểu hiện trả lời thiếu mạch lạc. Trong khi đó, gia đình chưa có mặt ngay mà cho biết sẽ thu xếp đón T. sau.

Đáng chú ý, ngoài việc ăn tại quán, nhóm khách còn đóng gói mang về một lượng lớn hải sản, khiến tổng giá trị hóa đơn lên tới gần 16 triệu đồng.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh H. - chủ quán hải sản Việt Trì cho biết, hôm qua (25/6), sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, một phụ nữ tên H. đã chủ động nhắn tin với quán.

Theo anh H., người này tự nhận là một trong những khách tham gia bữa tối ngày 24/6. Chị cho biết sự việc xảy ra ngoài mong muốn và khẳng định không phải tất cả thành viên trong nhóm đều vô trách nhiệm, đồng thời hứa sẽ trả lại tiền.

"Chị ấy nói mình có mặt trong bữa ăn và rất bất ngờ với những gì xảy ra. Chị cũng cho biết sẽ trao đổi lại với những người đi cùng rồi phản hồi chính thức cho nhà hàng", anh H. chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện, người phụ nữ còn hỏi về quá trình xử lý vụ việc sau khi công an vào cuộc. Đồng thời, chị bày tỏ lo ngại khi hình ảnh của nhóm xuất hiện trên một số trang mạng xã hội. Chị cho rằng những hình ảnh này xuất phát từ phía nhà hàng và đề nghị quán đính chính.

Hóa đơn bữa ăn lên đến 16 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, chủ quán khẳng định nhà hàng không đăng bất kỳ hình ảnh nào của nhóm khách. "Chúng tôi không hề đăng ảnh của khách lên mạng. Tôi cũng không biết những hình ảnh đó được chia sẻ từ đâu", anh H. nói.

Theo chủ quán, ngay từ đầu nhà hàng đã quyết định không công khai hình ảnh nhóm khách vì trong đoàn có nhiều trẻ em. "Chúng tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư của khách, nhất là các cháu nhỏ, nên không đăng bất kỳ hình ảnh nào", anh H. khẳng định.

Trước đó, khoảng 21h ngày 24/6, T. (trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) cùng 5 phụ nữ và khoảng 7 trẻ em đến quán hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang ăn tối.

Nhóm khách gọi nhiều món hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau... với tổng hóa đơn hơn 16 triệu đồng.

Sau khoảng 30-40 phút ăn uống, T. bất ngờ nằm xuống sàn la hét và có biểu hiện bất thường. Những người phụ nữ cùng trẻ em lần lượt rời khỏi quán, chỉ còn T. ở lại. Chủ quán sau đó trình báo Công an phường Việt Trì.