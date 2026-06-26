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Đột kích công ty sản xuất chân gà rút xương, kinh hoàng phát hiện hơn 7 tấn hàng đông lạnh quá hạn sử dụng

| | Sống

Kiểm tra đột xuất một cơ sở sản xuất chân gà rút xương tại Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc và tạm giữ để điều tra, xử lý.

Ngày 26/6, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai) kiểm tra đột xuất một công ty chuyên sản xuất chân gà rút xương tại phường Hố Nai, do ông L.T.A. (SN 1989) làm giám đốc.

Khu vực các công nhân đang tiến hành chế biến chân gà rút xương

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực chế biến của cơ sở không bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến. Đáng chú ý, tại các kho đông lạnh của công ty, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn chân gà đông lạnh đã quá hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, đại diện doanh nghiệp chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.

Chân gà nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế và Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam An

Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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