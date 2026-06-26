Thông báo quan trọng liên quan đến VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ

Ngày 25/6 vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR, thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) đã triển khai dịch vụ xác thực điện tử VNeID trên ứng dụng "IVIE - Bác sĩ ơi".

Trung tâm RAR và Công ty ISOFHCARE ký kết hợp tác triển khai dịch vụ xác thực điện tử VNeID trên ứng dụng "IVIE - Bác sĩ ơi".

Việc làm này nhằm hiện thực hóa Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; đồng thời bám sát Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Theo đó, ứng dụng y tế số "IVIE - Bác sĩ ơi" sẽ được kết nối với hệ thống xác thực điện tử của VNeID thông qua mô hình kết nối trực tiếp app-to-app (ứng dụng với ứng dụng).

Ứng dụng "IVIE - Bác sĩ ơi" được bổ sung lớp xác thực danh tính có độ tin cậy cao, giúp triệt tiêu tình trạng giả mạo tài khoản, sai lệch thông tin hoặc các hành vi gian lận trên môi trường số.

Sự kết nối này đồng thời nâng cao tính chính xác của dữ liệu, tạo nền tảng để các cơ sở y tế, đơn vị cung cấp dịch vụ và người dân tương tác trong một môi trường số minh bạch, an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an ninh thông tin.

Không dừng lại ở việc xác thực, sự hợp tác giữa "IVIE - Bác sĩ ơi" và VNeID hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển các dịch vụ y tế số chuyên sâu.

Trong tương lai, hệ thống sẽ từng bước mở rộng khả năng liên thông dữ liệu, kết nối với hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe số khác nhằm hướng tới xây dựng một trải nghiệm y tế xuyên suốt cho người dân…

"IVIE - Bác sĩ ơi" hiện cung cấp nhiều giải pháp trực tuyến toàn diện như: đặt lịch khám tại các bệnh viện và cơ sở y tế, tư vấn sức khỏe từ xa, quản lý hồ sơ khám chữa bệnh, đồng thời kết nối người dân với hệ sinh thái dịch vụ y tế trên toàn quốc.

Việc kết nối với VNeID được kỳ vọng sẽ đơn giản hóa hành trình chăm sóc sức khỏe số, đồng thời nâng cao độ tin cậy cho mọi giao dịch trên ứng dụng.