2 ngành học tại “Harvard Việt Nam” có 100% sinh viên ra trường được “săn đón”: Không phải Kinh tế hay Kinh doanh Quốc tế

Theo Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 của Trường Đại học Ngoại thương (FTU), có hai ngành đạt tỷ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm là Ngôn ngữ Trung Quốc và Quản trị khách sạn.

Ngành Kinh doanh quốc tế cũng ghi nhận trên 99% sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Tỷ lệ này ở ngành Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh cũng ghi nhận trên 98%.

Ngành học Ngôn ngữ Trung Quốc

Không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm, Ngôn ngữ Trung Quốc còn là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất của FTU. Năm 2025, ngành lấy điểm chuẩn từ 35,15-36,77 đối với chương trình tiêu chuẩn và 35-37,77/40 điểm đối với chương trình chất lượng cao.

Chương trình đào tạo hướng đến việc trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về tiếng Trung, bảo đảm trình độ đầu ra tối thiểu bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương đương HSK5). Bên cạnh khả năng sử dụng thành thạo tiếng Trung thương mại, sinh viên còn được học thêm ngoại ngữ thứ hai (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga hoặc tiếng Nhật) và được trang bị kiến thức về thương mại quốc tế.

Ngoài các học phần về ngôn ngữ, chương trình đào tạo còn tích hợp nhiều môn học gắn với lĩnh vực kinh tế và thương mại như Thương mại quốc tế, Đàm phán thương mại, Biên - Phiên dịch kinh tế thương mại..., giúp sinh viên vừa thành thạo tiếng Trung vừa có nền tảng chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân có thể sử dụng thành thạo các thuật ngữ chuyên ngành, thực hiện công việc biên - phiên dịch, soạn thảo thư tín thương mại, hợp đồng quốc tế và vận dụng kiến thức về thương mại quốc tế để phân tích, xử lý các vấn đề chuyên môn bằng tiếng Trung.

Năm 2026, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của FTU dự kiến tuyển 120 chỉ tiêu.

Ngành học Quản trị khách sạn

Quản trị khách sạn cũng là ngành có tỷ lệ 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại FTU. Năm 2025, ngành lấy điểm chuẩn từ 24,2-27,93 điểm.

Chương trình ngành này được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại các khách sạn 4-5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sinh viên FTU thực tập tại khách sạn ở Hà Nội (Ảnh: Chương trình Quản trị Khách sạn - FTU)

Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ ở các lĩnh vực như lễ tân, buồng phòng, nhà hàng, văn hóa và ẩm thực quốc tế. Đồng thời, chương trình còn chú trọng phát triển năng lực tổ chức sự kiện, truyền thông, thương mại điện tử cùng các kỹ năng quản trị như quản trị nhân sự, marketing, chiến lược, tài chính - kế toán, lãnh đạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực khách sạn.

Một số môn học trong chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn có thể kể đến như Quản trị dịch vụ, Quản trị nghiệp vụ lễ tân khách sạn, Quản trị sự kiện trong khách sạn, Marketing trong khách sạn…

Năm 2026, ngành Quản trị khách sạn của FTU tuyển 50 chỉ tiêu.