Phát hiện thầy giáo trung học vừa đứng lớp vừa kiếm gần 100 tỷ đồng/năm nhờ bán giấy vệ sinh

Ở tuổi 41, Kevin Corey có một cuộc sống mà không phải ai cũng hình dung được. Ban ngày, ông đứng lớp giảng dạy môn kinh doanh tại trường Trung học Uniondale (New York, Mỹ). Khi tan trường, Corey lại trở thành đồng sáng lập kiêm chủ tịch Stall Mates - thương hiệu khăn giấy ướt có thể xả trực tiếp xuống bồn cầu.

Theo CNBC Make It, doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 3,8 triệu USD (gần 100 tỷ đồng) trong năm 2025. Dù công việc kinh doanh ngày càng phát triển, Corey vẫn dành khoảng 40 giờ mỗi tuần để giảng dạy và khoảng 20 giờ để điều hành doanh nghiệp vào buổi tối hoặc cuối tuần.

Điều đặc biệt là ông không tách biệt hai công việc. Thay vào đó, Corey mang chính những thành công lẫn thất bại của doanh nghiệp vào lớp học để giúp học sinh hiểu cách một công ty thực sự vận hành.

Ý tưởng khởi nghiệp đến từ một nhà vệ sinh công cộng

Ít ai ngờ doanh nghiệp doanh thu gần 100 tỷ đồng mỗi năm lại bắt đầu từ một bất tiện rất quen thuộc.

Kevin Corey, đồng sáng lập và chủ tịch của Stall Mates, đồng thời là giáo viên tại trường trung học Uniondale. (Ảnh: Kevin Corey)

Trước khi thành lập Stall Mates vào năm 2013, Corey và người bạn Greg Schipf từng làm công việc vệ sinh bể bơi tại khu vực Long Island, bang New York. Do đặc thù công việc, họ thường xuyên phải sử dụng nhà vệ sinh công cộng và nhiều lần rơi vào cảnh hết giấy vệ sinh.

“Tại sao không có một loại khăn giấy ướt mà mọi người có thể mang theo bên mình mọi lúc?”, Corey nhớ lại khoảnh khắc cả hai nảy ra ý tưởng.

Khi đó, trên thị trường đã có các loại khăn giấy ướt dành cho vệ sinh cá nhân, nhưng Corey và cộng sự tin rằng vẫn còn chỗ cho một thương hiệu hướng đến nhiều đối tượng khách hàng hơn. Hai người quyết định dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư khoảng 14.000 USD (gần 370 triệu đồng), phục vụ việc sản xuất lô hàng đầu tiên gồm 100.000 gói khăn giấy ướt, đăng ký thương hiệu, thành lập công ty và thiết kế bao bì.

Con đường khởi nghiệp không hề dễ dàng. Lô hàng đầu tiên được chất kín trong nhà riêng của Corey và phải mất tới 9 tháng mới bán hết. Chiến dịch gọi vốn cộng đồng trên Indiegogo thất bại, còn website bán hàng gần như không mang lại doanh số.

Cuối năm 2014, khi nguồn lực gần cạn kiệt, hai nhà sáng lập quyết định đưa sản phẩm lên Amazon với suy nghĩ “cứ thử xem sao”. Nếu vẫn không bán được, lượng hàng tồn kho có nguy cơ hết hạn sử dụng.

Quyết định đó đã thay đổi mọi thứ. Năm 2015, Stall Mates đạt khoảng 300.000 USD (7,8 tỷ đồng) doanh thu, chủ yếu nhờ Amazon. Hiện nay, thương hiệu bán gần 250.000 sản phẩm mỗi năm thông qua Amazon cùng nhiều nhà bán lẻ trực tuyến như Walmart và Grove Collaborative.

Vẫn đứng lớp dù doanh nghiệp doanh thu gần 100 tỷ đồng mỗi năm

Theo Corey, Stall Mates đã có lãi từ năm 2015. Các nhà đồng sáng lập nhận mức lương hàng năm là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) từ doanh nghiệp, chưa bao gồm cổ tức hoặc tiền thưởng cho cổ đông, phần lớn lợi nhuận tiếp tục được tái đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh. Dù vậy, Corey chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nghề giáo. Ông cho biết những gì diễn ra tại doanh nghiệp đều trở thành tư liệu giảng dạy quý giá.

Kevin Corey (bên phải) và Greg Schipf cùng nhau thành lập Stall Mates vào năm 2013. (Ảnh: Kevin Corey)

“Mỗi thành công và mỗi thất bại, kể cả câu chuyện về thuế quan hiện nay, đều là bài học mà tôi có thể mang vào lớp học”, Corey chia sẻ. Khi học sinh thắc mắc vì sao giá cả tăng lên, ông có thể mở ngay hóa đơn nhập hàng của công ty để giải thích tác động của chi phí đến hoạt động kinh doanh.

Theo Corey, doanh thu hàng triệu USD không đồng nghĩa với việc chủ doanh nghiệp ngay lập tức trở nên giàu có. Trong các tiết học, ông thường lấy chính công ty của mình để minh họa rằng doanh nghiệp phải liên tục tái đầu tư nếu muốn phát triển bền vững.

Corey cũng không giấu học sinh những quyết định thất bại. Năm 2020, ông và cộng sự đầu tư khoảng 75.000 USD (gần 2 tỷ đồng) để phát triển thêm dòng khăn lau cơ thể và khăn lau cho thú cưng. Tuy nhiên, nhiều nhà bán lẻ cho rằng việc mở rộng này có thể khiến khách hàng nhầm lẫn với thương hiệu Stall Mates. Sau hai năm kinh doanh không như kỳ vọng, dự án buộc phải dừng lại.

“Tôi nói với các em rằng đây là số tiền tôi phải trả cho một thất bại. Nhưng sau đó bạn phải tiếp tục tiến lên và lắng nghe khách hàng”, Corey cho biết.

Theo người đàn ông này, điều quan trọng nhất mà ông muốn truyền lại cho học sinh không phải là cách kiếm hàng triệu USD, mà là tinh thần dám thử và không sợ thất bại.

“Đừng sợ thất bại, bởi ngay cả khi thất bại, bạn vẫn đang tiến thêm một bước và học được điều gì đó. Điều đó có thể áp dụng cho bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống”, ông nói.

Theo CNBC