Vì sao các cầu thủ bóng đá dắt trẻ em ra sân trước khi thi đấu?

Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, người hâm mộ thường thấy các cầu thủ xếp hàng tiến ra sân cùng những em nhỏ mặc đồng phục của đội bóng hoặc ban tổ chức. Trong vài phút ngắn ngủi, các em được đứng cạnh những ngôi sao hàng đầu thế giới, chụp ảnh lưu niệm và trở thành một phần của nghi thức trước trận đấu.

Ngày nay, đây được xem là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác của truyền thống này vẫn chưa được xác định rõ.

Trẻ em đồng hành cùng cầu thủ trước giờ thi đấu. (Ảnh: Internet)

Theo nhiều tài liệu, hoạt động đưa trẻ em ra sân cùng cầu thủ đã xuất hiện từ giữa những năm 1990. Đến năm 2000, tại trận chung kết Euro giữa Pháp và Italy, mỗi cầu thủ đá chính đều bước ra sân cùng một em nhỏ. Tuy nhiên, phải đến World Cup 2002, truyền thống này mới thực sự được biết đến rộng rãi trên phạm vi toàn cầu.

Tại giải đấu năm đó, FIFA phối hợp với UNICEF triển khai chiến dịch mang tên “Say Yes to Children” (Hãy nói có với trẻ em). Mỗi cầu thủ tham gia trận đấu đều được một em nhỏ đồng hành khi tiến ra sân.

Theo FIFA, đây là hành động mang tính biểu tượng nhằm nhắc nhở cộng đồng rằng trẻ em cần được quan tâm, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển tốt hơn. Chiến dịch cũng kêu gọi mọi người chung tay thực hiện nhiều mục tiêu liên quan đến quyền trẻ em như chống đói nghèo, bảo đảm cơ hội giáo dục và không để bất kỳ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau.

Sau thành công của chiến dịch, hình ảnh cầu thủ nắm tay trẻ em dần trở thành một phần quen thuộc của bóng đá hiện đại.

Hiện nay, lý do duy trì truyền thống này có thể khác nhau tùy theo từng giải đấu hoặc câu lạc bộ. Với các giải đấu lớn như World Cup, việc lựa chọn trẻ em đồng hành cùng cầu thủ thường gắn với những chương trình cộng đồng hoặc các chiến dịch quảng bá toàn cầu.

Trong nhiều năm, McDonald's - một trong những nhà tài trợ lớn của World Cup - thường tổ chức các chương trình tuyển chọn trẻ em từ nhiều quốc gia khác nhau để tham gia hoạt động này. Những em được lựa chọn không chỉ có cơ hội gặp gỡ các ngôi sao bóng đá mà còn được trải nghiệm bầu không khí của một ngày hội thể thao quốc tế.

Trẻ em thường được lựa chọn tham gia các hoạt động trước trận đấu tại các giải đấu của FIFA. (Ảnh: FIFA)

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức cũng tận dụng truyền thống này để phục vụ các mục tiêu thiện nguyện. Năm 2007, câu lạc bộ New England Revolution của Mỹ từng đấu giá các suất đồng hành cùng cầu thủ trong trận đấu có sự góp mặt của David Beckham nhằm gây quỹ cho hoạt động từ thiện.

Dù được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau, mục tiêu chung vẫn là tạo nên hình ảnh thân thiện, gần gũi và gắn kết cộng đồng. Việc xuất hiện cùng trẻ em giúp các cầu thủ và đội bóng xây dựng hình ảnh tích cực hơn trong mắt người hâm mộ, đồng thời truyền tải những thông điệp mang ý nghĩa xã hội.

Không chỉ mang giá trị biểu tượng, việc trở thành người đồng hành cùng cầu thủ còn là trải nghiệm đáng nhớ đối với nhiều em nhỏ. Chính vì vậy, nhu cầu đăng ký tham gia tại nhiều câu lạc bộ luôn rất cao.

Tại Chelsea, mỗi năm có hàng trăm đơn đăng ký từ các gia đình muốn con em mình được bước ra sân cùng các cầu thủ. Tuy nhiên, số lượng vị trí có hạn khiến nhiều em phải chờ đợi nhiều năm mới có cơ hội được lựa chọn.

Vì thế, nếu từng nhìn thấy những em nhỏ nắm tay các ngôi sao bóng đá bước ra sân và cho rằng đó chỉ là một nghi thức đơn giản, thực tế đằng sau truyền thống này lại chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn thế. Nó không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ với các em nhỏ mà còn là biểu tượng cho tinh thần cộng đồng, sự quan tâm đến trẻ em và những giá trị tích cực mà bóng đá muốn lan tỏa.