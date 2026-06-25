Nói với mẹ 'con chắc chắn đỗ', nam sinh thành thủ khoa chuyên Lý trường Chu Văn An

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của Hà Nội vừa qua, Nguyễn Đức Minh - Học sinh lớp 9T, Trường THCS Tân Định, trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An. Không chỉ vậy, em còn trúng tuyển lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm.

Nhận tin trở thành thủ khoa, Minh vui mừng nhưng cũng là kết quả mà em dự đoán từ trước. Sau khi hoàn thành bài thi, em tự đánh giá mình làm bài tốt và nghĩ đến kết quả khả quan.

Em Nguyễn Đức Minh trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của Trường THPT chuyên Chu Văn An. (Ảnh: NVCC)

Sự tự tin ấy không đến từ may mắn. Nam sinh dành nhiều thời gian ôn luyện, đồng thời tích lũy kinh nghiệm từ các kỳ thi học sinh giỏi. Những lần cọ xát giúp em quen với cấu trúc đề, cách tư duy và xử lý những dạng bài khó.

Trong những năm đầu cấp THCS, Minh không hề định hướng theo Vật lý. Hai năm lớp 6 và lớp 7, em là thành viên đội tuyển Toán của trường và từng tham gia các kỳ thi khác nhau. Thế nhưng đến năm lớp 8, quyết định bất ngờ đã làm thay đổi hướng đi của Minh.

Trong quá trình học tập tại trường, Minh ngưỡng mộ các thầy cô dạy Vật lý. Những bài giảng hấp dẫn cùng sự định hướng tận tình của giáo viên giúp em nhận ra niềm yêu thích đặc biệt với môn học này. Từ đó, Minh quyết định chuyển từ chuyên Toán sang tập trung theo đuổi Vật lý.

Chị Lê Thị Thanh, mẹ của Minh, chia sẻ gia đình hoàn toàn tôn trọng quyết định của con khi chuyển định hướng học tập. Minh vốn là người tự lập, chủ động trong học tập nên gia đình luôn tin tưởng vào lựa chọn của con.

Với môn Vật ký, năng lực của Minh nhanh chóng được khẳng định. Em giành giải Nhì học sinh giỏi cấp phường và giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý. Các thầy cô đánh giá Minh có tư duy nổi bật ở nhóm môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là Toán và Vật lý.

Theo Minh, để học tốt Vật lý, điều quan trọng nhất không phải lao ngay vào những bài toán khó mà cần bắt đầu từ nền tảng.

“Em nghĩ phải học thật chắc những kiến thức cơ bản trước. Khi hiểu rõ các định lý hình thành như thế nào, vì sao lại có công thức đó thì mình sẽ có thể dùng tư duy từ những bài dễ để giải quyết những bài khó hơn”, nam sinh nói.

Phương pháp học ấy giúp Minh đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Ở ba môn điều kiện, em đạt 9,25 điểm môn Toán, 10 điểm môn Tiếng Anh và 8,5 điểm môn Ngữ văn. Riêng bài thi chuyên Vật lý đạt 9,75 điểm.

Chị Thanh cho hay bản thân tin tưởng Minh sẽ đạt kết quả tốt vì sau khi thi xong, con về nhà và chia sẻ làm bài rất thuận lợi. Tuy nhiên, việc đứng đầu danh sách trúng tuyển là điều chị chưa từng nghĩ tới.

Người mẹ không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến con trai. Chị tâm sự bố mẹ đều là lao động bình thường, không có điều kiện học hành đầy đủ như con hiện nay. Vì thế, gia đình luôn biết ơn các thầy cô đã phát hiện năng lực, định hướng và đồng hành cùng Minh trong suốt quá trình học tập.

“Trước khi thi chuyên, con còn nói với mẹ rằng cứ đăng ký đi, con chắc chắn sẽ đỗ”, chị Thanh nhớ lại.

Hiện Minh dự định lựa chọn theo học tại Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm. Đó không chỉ là ngôi trường em yêu thích mà còn gắn với một ước mơ đặc biệt: trở thành giáo viên Vật lý trong tương lai.

Bên cạnh nghề giáo, nam sinh còn dành sự quan tâm cho lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy móc và các thiết bị kỹ thuật. Đó là những sở thích rất gần với niềm đam mê khoa học tự nhiên mà em đang theo đuổi.