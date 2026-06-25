Cục Thuế gửi thông báo quan trọng đến tất cả người dùng eTax Mobile

eTax Mobile và Chatbot - kênh phục vụ trực tuyến người nộp thuế 24/7

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, eTax Mobile và Chatbot là “kênh phục vụ trực tuyến 24/7” của cơ quan thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

Trải qua nhiều năm vận hành, ứng dụng eTax Mobile đã được nâng cấp và hoàn thiện mạnh mẽ theo hướng “một cửa - một điểm chạm”.

Ngành Thuế đã tích hợp thành công đăng nhập qua VNeID cùng đầy đủ các chức năng thiết yếu như: Đăng ký thuế; kê khai; nộp thuế (bao gồm cả nộp thay); tra cứu nghĩa vụ; đăng ký, điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử hay tra cứu và phản hồi thông tin hộ kinh doanh...

Tất cả những cải tiến này đều nhằm một mục tiêu duy nhất giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện nhất.

Thao tác sử dụng eTax Mobile đơn giản, mọi lúc mọi nơi, với các tính năng tiện ích (Ảnh: VGP).

Với xu thế công nghệ 4.0 và khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, nhu cầu được hỗ trợ, giải đáp của người nộp thuế ngày càng cao và đòi hỏi sự tức thời, với bản nâng cấp eTax Mobile ngày 6/12/2025, ngành Thuế đã đưa trí tuệ nhân tạo vào hỗ trợ người nộp thuế, gắn với dữ liệu ngành Thuế và tích hợp ngay trên eTax Mobile.

Đây là công cụ hỗ trợ hỏi - đáp nhanh theo ngôn ngữ tự nhiên, hoạt động 24/7, giúp người nộp thuế tra cứu nợ thuế, thông tin cưỡng chế, tình trạng xuất cảnh... một cách thuận tiện nhất.

Đồng thời, ứng dụng cung cấp các tiện ích hiện đại như chuyển đổi giọng nói thành văn bản và ngược lại, cho phép đánh giá câu trả lời để hệ thống liên tục học hỏi và hoàn thiện.

Đây là cơ sở rất quan trọng để cơ quan thuế tiếp nhận thêm các thông tin nhằm nâng cao, liên tục cải tiến chất lượng phục vụ theo đúng phương châm của ngành là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Bên cạnh ứng dụng eTax Mobile, ngành Thuế cũng đã đưa vào áp dụng công cụ trợ lý ảo (Chatbot) tích hợp trên eTax Mobile, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả và Chatbot là “kênh phục vụ trực tuyến 24/7” của cơ quan thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, góp phần tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu của ngành Thuế là lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Cục Thuế hướng dẫn cách gửi và theo dõi phản hồi nghĩa vụ thuế trên eTax Mobile

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, người nộp thuế có thể thực hiện toàn bộ quá trình gửi phản hồi và nhận kết quả xử lý ngay trên ứng dụng eTax Mobile thông qua các bước đơn giản như sau: