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Tất cả người dân đi máy bay chú ý quy định mới về hành lý từ 1/7

| | Sống

Người dân cần chú ý quy định mới để sắp xếp hành lý một cách phù hợp.

Ngày 24/6, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị về việc đảm bảo an toàn vận chuyển sạc dự phòng (Power Banks) trong hành lý của hành khách.

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện quy định của Tổ chức hàng không dân dụng Quốc tế - ICAO, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu, từ ngày 01/7/2026, mỗi hành khách không được mang quá 2 sạc dự phòng và thiết bị phải được vận chuyển trong hành lý xách tay.

Cục Hàng không Việt Nam quy định sạc dự phòng chứa pin kim loại lithium phải có hàm lượng lithium không vượt quá 02 g. Sạc dự phòng chứa pin lithium-ion phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100 Wh.

Trường hợp sạc dự phòng chứa pin lithium-ion có mức năng lượng định mức trên 100 Wh nhưng không vượt quá 160 Wh, việc vận chuyển phải được người khai thác tàu bay chấp thuận trước khi thực hiện chuyến bay.

Hành khách không được sạc lại chính sạc dự phòng đó trong suốt thời gian ở trên tàu bay. Đồng thời, hành khách phải lấy sạc dự phòng ra khỏi hành lý xách tay, đặt ở vị trí dễ quan sát và không được sử dụng để sạc thiết bị khác trong suốt thời gian ở trên tàu bay.

Bên cạnh đó, sạc dự phòng phải được bảo vệ riêng rẽ nhằm ngăn ngừa hiện tượng đoản mạch bằng cách đặt trong bao bì bán lẻ của nhà sản xuất hoặc cách điện các cực, dán băng che các cực hở hoặc đặt mỗi sạc dự phòng trong một túi nhựa riêng hoặc túi bảo vệ chuyên dụng.

Đinh Anh

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