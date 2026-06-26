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Nhiều người sẽ bất ngờ sau khuyến cáo của Thảo Cầm Viên Sài Gòn

| | Sống

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa gửi đến khách hàng, người dân để khuyến cáo về những thông tin không đúng trên mạng xã hội.

Ngày 26-6, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã khuyến cáo về thủ đoạn lừa đảo về việc làm thời vụ, bán thời gian.

Không có nhu cầu tuyển người

Theo đó, những ngày qua Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhận được tin nhắn của người dân về việc một số người đăng lên mạng xã hội cần tuyển 20 người đóng giả khách tham quan tại Thảo Cầm Viên.

Nội dung bài đăng cho biết người tham gia sẽ đóng giả khách tham quan trong 3 ngày với tiền công là 140.000 đồng một ngày.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn ra khuyến cáo, nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Cac tin nhắn người dân gửi về Thảo Cầm Viên

Sau khi người có nhu cầu tìm việc liên hệ thì các đối tượng gửi đường link yêu cầu nhập họ tên, số căn cước công dân, ngày cấp, chụp 2 mặt căn cước và số tài khoản ngân hàng.

Liên quan đến vấn đề này, Thảo Cầm Viên Sài Gòn khẳng định không có nhu cầu tuyển khách giả tham quan đồng thời khuyến cáo người dân cẩn thận khi cung cấp thông tin cá nhân, căn cước cho người lạ.

Cảnh giác với đường dẫn lạ

Về những thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người đang tìm việc làm thời vụ, việc làm bán thời gian hoặc dịch vụ hỗ trợ khách du lịch.

Công an TPHCM lưu ý, người dân tuyệt đối không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ, mật khẩu, mã xác thực OTP, dữ liệu khuôn mặt hoặc hình ảnh khuôn mặt theo yêu cầu của người lạ trên mạng.

Các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng những thông tin này để mở tài khoản trái phép, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng, vay tiền trực tuyến, đăng ký dịch vụ tài chính hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật dưới danh nghĩa của nạn nhân.

Người dân cũng không chuyển tiền đặt cọc, tiền phí tuyển dụng, phí kích hoạt hồ sơ, phí nhận việc hay bất kỳ khoản tiền nào khi chưa kiểm chứng rõ ràng thông tin.

Cần đặc biệt cảnh giác với các đường link lạ, ứng dụng không rõ nguồn gốc, yêu cầu quét khuôn mặt, quay video xác thực hoặc cài đặt phần mềm để “nhận lương”, “nhận nhiệm vụ” hay “xác minh hồ sơ”.

"Trong trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa, kiểm soát tài khoản; thay đổi mật khẩu, bảo mật các ứng dụng liên quan và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời" - Công an TPHCM khuyến cáo.

Bé ngựa lùn siêu đáng yêu 'đốn tim' du khách ở Thảo Cầm Viên

Theo Phạm Dũng

Người Lao động

Từ Khóa:
THẢO CẦM VIÊN

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