Sáng dậy uống 5 loại nước này chẳng khác gì "bơm collagen" vào da: Toàn gia vị người Việt vứt lăn lóc trong nhà

Không ít chị em sẵn sàng chi bộn tiền đồng cho các loại thực phẩm chức năng, viên uống collagen hay liệu pháp thẩm mỹ đắt đỏ với hy vọng níu giữ tuổi xuân. Thế nhưng, họ lại vô tình ngó lơ một "kho báu" chống lão hóa cực đỉnh ngay trong chính căn bếp của mình. Đó chính là những loại gia vị quen thuộc, đôi khi bị vứt lăn lóc ở góc bếp nhưng lại chứa hàm lượng chất kích thích tăng sinh collagen mạnh mẽ đến ngỡ ngàng.

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Các chuyên gia da liễu khẳng định, bổ sung collagen đắt tiền đến đâu cũng bằng thừa nếu cơ thể thiếu đi chất xúc tác để tự tổng hợp và bảo vệ cấu trúc nền của da. Thay vì uống các loại nước ngọt hay cà phê sữa đậm đặc vào buổi sáng, việc duy trì 5 ly nước pha từ các loại gia vị đquen thuộc dưới đây sẽ giúp kích hoạt cỗ máy sản sinh collagen hoạt động hết công suất, trả lại cho bạn làn da căng bóng, mịn màng:

1. Nước gừng ấm

Gừng không chỉ là gia vị làm ấm bụng mà còn là chiến thần bảo vệ collagen thứ thiệt nhờ chứa hơn 40 hợp chất chống oxy hóa. Khi phụ nữ bước qua tuổi 30, các gốc tự do trong cơ thể sẽ liên tục tấn công và bẻ gãy các sợi collagen sẵn có, khiến da chảy xệ.

Hoạt chất gingerol độc quyền trong củ gừng có khả năng trung hòa các gốc tự do này, đồng thời ức chế các phản ứng viêm toàn thân. Chỉ cần vài lát gừng tươi hãm với nước sôi vào buổi sáng, bạn đã tạo ra một màng lọc sinh học giúp giữ lớp collagen nguyên vẹn, ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện sớm.

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Lưu ý là người bị dạ dày nặng hoặc huyết áp cao không nên dùng hoặc chỉ nên dùng 1 đến 2 lát mỏng để tránh kích ứng niêm mạc và mạch máu.

2. Nước nghệ tươi

Nhiều người chỉ biết nghệ giúp mờ thâm sẹo chứ không biết hoạt chất curcumin trong củ nghệ chính là một chất kích thích nguyên bào sợi (tế bào chịu trách nhiệm sản sinh collagen) hoạt động cực mạnh.

Đặc biệt, các nghiên cứu y học cho thấy nghệ có khả năng ngăn chặn hoạt động của enzym elastase, là kẻ thù chuyên hút cạn và phá hủy cấu trúc đàn hồi của da. Một ly nước nghệ tươi thanh mát vào đầu ngày sẽ giúp củng cố lại mạng lưới mô liên kết bên dưới da, giúp bề mặt da săn chắc và đàn hồi rõ rệt.

Cách dùng là giã nát một củ nghệ tươi nhỏ, rót nước sôi vào chắt lấy nước cốt uống ấm (hoặc dùng 1 thìa tinh bột nghệ). Thêm vài giọt dầu dừa để hòa tan curcumin giúp tăng hấp thụ. Người đang trong chu kỳ kinh nguyệt nặng không dùng.

3. Nước tỏi ấm

Tỏi là loại gia vị bị mang tiếng là hôi miệng nhưng lại là "thần dược" lưu giữ thanh xuân nhờ hàm lượng lưu huỳnh (sulfur) cực cao. Lưu huỳnh chính là một chất khoáng vi lượng bắt buộc phải có để cơ thể thực hiện quá trình tổng hợp collagen. Nếu thiếu chất này, các axit amin không thể liên kết thành sợi collagen được.

Ngoài ra, tỏi còn chứa nhiều axit lipoic và taurine, giúp phục hồi các sợi collagen bị tổn thương do tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời. Việc băm nhỏ một tép tỏi, để ngoài không khí 10 phút cho kích hoạt hết chất alicin rồi hòa vào ly nước ấm uống buổi sáng chính là cách "bơm" nguyên liệu thô cho da tự tái tạo.

4. Nước quế

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Quế vốn là loại gia vị cực kỳ quen thuộc trong nồi nước dùng phở của người Việt nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn trong cẩm nang làm đẹp. Các nhà khoa học đã chứng minh quế có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen thông qua việc kích thích và tăng cường lưu thông máu dưới da.

Khi các mạch máu được giãn nở tốt nhờ hoạt chất cinnamaldehyde trong quế, các chất dinh dưỡng và oxy sẽ được vận chuyển đến nuôi dưỡng các tế bào da một cách tối đa. Làn da khi có đầy đủ dưỡng chất sẽ tự động đẩy nhanh chu kỳ tái tạo, giúp các tổn thương nhanh lành và làm đầy các rãnh nhăn nông trên gương mặt.

Bạn có thể hãm một thanh quế nhỏ với nước sôi như hãm trà, hoặc dùng nửa thìa cà phê bột quế khuấy đều với nước ấm. Nhưng lưu ý quế có tính cực nóng, người có thể trạng nhiệt, hay nhiệt miệng hoặc phụ nữ mang thai cần tránh xa.

5. Nước đinh hương

Đinh hương thường bị nhiều vứt lăn lóc trong góc tủ thuốc hoặc hũ gia vị cũ vì ít dùng, nhưng đây lại là loại gia vị đứng đầu bảng toàn cầu về chỉ số chống oxy hóa (ORAC). Chất eugenol có trong đinh hương mạnh gấp nhiều lần vitamin E trong việc bảo vệ màng tế bào khỏi sự tấn công của lão hóa.

Chỉ cần thả 3 nụ đinh hương khô vào chiếc ly chứa nước nóng, bạn đã có một loại nước uống thanh lọc cơ thể tối ưu. Khả năng quét sạch các độc tố và gốc tự do của đinh hương giúp làn da không bị quá tải, duy trì được độ ngậm nước, giảm thâm sạm và giữ được nét trẻ trung dài lâu. Lưu ý nhỏ là tinh dầu đinh hương rất đậm đặc nên chỉ uống tối đa 1 ly vào buổi sáng, duy trì 3 đến 4 lần một tuần.

Những lưu ý khi uống nước gia vị để thúc đẩy collagen vào buổi sáng

Mặc dù các loại nước gia vị này vô cùng bổ dưỡng, nhưng để đạt hiệu quả làm đẹp tối đa mà không gây hại cho dạ dày, bạn cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

- Không uống khi bụng rỗng tuếch: Những loại nước chứa tính cay, nóng như gừng, tỏi, quế cần được uống sau khi bạn đã lót dạ nhẹ bằng một chút đồ ăn sáng, hoặc ít nhất đã uống một ly nước lọc ấm trước đó để bảo vệ niêm mạc dạ dày.

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- Nói không với đường: Tuyệt đối không thêm đường tinh luyện vào các loại nước này để dễ uống. Đường chính là thủ phạm gây ra quá trình đường hóa (glycation), làm đông cứng và bẻ gãy các sợi collagen nhanh nhất, khiến da già đi thần tốc.

- Duy trì sự đều đặn: Cấu trúc da cần thời gian để tái tạo. Hãy biến việc thưởng thức một ly nước gia vị ấm áp vào buổi sáng thành một thói quen đều đặn mỗi ngày để thấy làn da cải thiện độ căng bóng sau vài tuần.