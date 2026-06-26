Thông báo quan trọng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, tất cả người dân cần nắm rõ

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, có địa chỉ tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đi vào hoạt động. Theo Công an tỉnh Ninh Bình, đây là điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác khám, chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong khu vực và các địa phương lân cận được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Tuy nhiên, cùng với nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn được khám nhanh, điều trị sớm của người bệnh để thực hiện các hành vi trục lợi, môi giới trái phép, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể phát sinh tại khu vực Bệnh viện.

Lực lượng Công an phối hợp kiểm tra, bảo đảm ANTT tại các cơ sở y tế trên địa bàn

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, minh bạch và văn minh, lực lượng Công an khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, không nghe theo các đối tượng môi giới khám bệnh. Người dân cần đăng ký khám, chữa bệnh theo đúng quy trình của bệnh viện; chỉ tiếp nhận thông tin từ nhân viên y tế, bộ phận hướng dẫn hoặc các kênh thông tin chính thức của bệnh viện. Tuyệt đối không giao tiền, giấy tờ tùy thân hoặc tin tưởng các đối tượng tự nhận có khả năng làm thủ tục khám nhanh, sắp xếp giường bệnh, can thiệp kết quả khám, chữa bệnh hoặc giới thiệu các dịch vụ y tế trái quy định để thu lợi bất chính.

Khi mua thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vật tư y tế, cần lựa chọn các cơ sở được cấp phép hoạt động, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Không mua các sản phẩm được quảng cáo có công dụng chữa bách bệnh, cam kết hiệu quả tức thì hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Việc sử dụng các sản phẩm kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Thứ hai, cảnh giác với các hành vi lừa đảo, thu phí trái quy định. Người dân cần tìm hiểu kỹ các khoản chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của bệnh viện; thực hiện thanh toán tại quầy thu phí hoặc qua các hình thức thanh toán chính thức do bệnh viện công bố. Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có nghi ngờ về các khoản thu hoặc dịch vụ phát sinh, cần liên hệ trực tiếp với bệnh viện để được hướng dẫn, giải đáp.

Đồng thời, không tiếp tay cho các hoạt động kinh doanh trái phép; không mua bán, sử dụng thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế hoặc các sản phẩm chăm sóc sức khỏe không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

Thứ ba, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng. Khi phát hiện các hành vi môi giới khám bệnh, kinh doanh thuốc và vật tư y tế không rõ nguồn gốc, thu phí trái quy định, lừa đảo hoặc các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an, chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý bệnh viện để được xử lý theo quy định.

Theo ﻿Công an tỉnh Ninh Bình