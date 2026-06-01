Việt Nam có 1 đại học vùng đạt doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng/năm, quy tụ đến 221 Giáo sư, Phó Giáo sư, vừa vào BXH tốt nhất toàn cầu

Mới đây, Tổ chức US News & World Report (Mỹ) công bố Bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất toàn cầu kỳ xếp hạng 2026-2027. Việt Nam có 11 đại diện xuất hiện, cao nhất từ trước nay và tăng thêm 4 trường so với năm học trước.

Đáng chú ý, Đại học Cần Thơ là đại học vùng duy nhất có mặt trong bảng xếp hạng với thứ hạng 2.116 thế giới, hạng 946 châu Á và hạng 8 Việt Nam. Đây là năm thứ 3 liên tiếp cơ sở giáo dục này được xướng tên trong BXH đại học tốt nhất toàn cầu của Mỹ.

Đại học Cần Thơ có 6 trường thành viên, 10 khoa, 3 viện nghiên cứu và 1 Trường THPT Thực hành Sư phạm.

Ngoài ra cơ sở giáo dục này còn có thứ hạng 308 thế giới về hợp tác công bố quốc tế (International collaboration), trong top 600 thế giới về uy tín nghiên cứu trong khu vực (Regional research reputation), trong top 800 thế giới về tác động trích dẫn chuẩn hóa (Normalized citation impact).

Cũng trong tháng 6 này, Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) đã công bố Bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings 2027 với sự tham gia của hơn 1.500 cơ sở giáo dục đại học đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở lần xếp hạng này, Đại học Cần Thơ tiếp tục được xướng tên trong nhóm 1.201-1.400 thế giới và đứng thứ 7 trong số các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được QS xếp hạng.

Những kết quả xếp hạng trên khẳng định năng lực nghiên cứu, hợp tác quốc tế và hiệu quả chiến lược phát triển của Đại học Cần Thơ, tạo nền tảng để trường tiếp tục nâng cao uy tín học thuật, năng lực cạnh tranh quốc tế và hướng tới mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu uy tín của châu Á.

Đại học Cần Thơ hiện đào tạo 127 chương trình đại học, 62 chương trình thạc sĩ và 25 chương trình tiến sĩ, với hơn 46.000 sinh viên và gần 3.500 học viên sau đại học. Trường có gần 1.130 giảng viên, trong đó hơn 58,4% có trình độ tiến sĩ, 220 giảng viên đạt trình độ Giáo sư và Phó Giáo sư.

Song song với công tác đào tạo, Đại học Cần Thơ đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng.

Năm 2025, hoạt động NCKH của Đại học Cần Thơ tiếp tục khẳng định với 157 đề tài cấp trường, 17 đề tài cấp Bộ, 14 đề tài cấp tỉnh và 5 đề tài Nafosted với tổng kinh phí cấp trong năm đạt 42,9 tỷ đồng. 2025 cũng là năm đánh dấu lần đầu tiên Đại học Cần Thơ vượt mốc 2.500 công bố khoa học, cụ thể 2.644 bài báo, gồm 1.335 bài báo quốc tế (trong đó hơn 700 bài thuộc Scopus/WoS) và 1.309 bài báo trong nước. Kết quả này thể hiện sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập quốc tế của hoạt động NCKH tại Nhà trường.

Theo Báo cáo thường niên do Đại học Cần Thơ công bố, năm 2025, doanh thu của nhà trường đạt hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó 75% đến từ học phí và lệ phí, 11% đến từ các hợp đồng đào tạo, NCKH và Dịch vụ, 9% và 5% lần lượt là các nguồn thu từ ngân sách và một số nguồn thu khác.