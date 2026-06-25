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Người tung tin thất thiệt 'tôm khô Cà Mau làm bằng cao su non' khai gì?

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Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Quang Tuyên thừa nhận đã đăng thông tin sai sự thật về tôm khô làm từ cao su non và gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Chiều 25/6, lực lượng chức năng Công an tỉnh Cà Mau đã đưa Nguyễn Quang Tuyên (42 tuổi, ngụ phường Từ Liêm, TP Hà Nội) từ Hà Nội về Cà Mau để làm rõ hành vi tung tin giả “tôm khô làm bằng cao su non”.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuyên thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải video có nội dung sai sự thật về việc tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non.

Thông tin này không đúng sự thật, tôi mong cộng đồng mạng đừng chia sẻ. Sau khi làm việc với cơ quan công an, tôi đã gỡ nội dung trên ”, Tuyên nói.

Nguyễn Quang Tuyên tại cơ quan điều tra.

Trước đó, trên fanpage Facebook “Góc Nhìn Tri Thức” xuất hiện đoạn clip với nội dung cho rằng công an phát hiện, bắt giữ cơ sở làm tôm khô bằng “cao su non”. Nội dung clip còn nêu một người tên Nguyễn Thị Tuyết đã “pha trộn hóa chất bị cấm cực độc”. Đoạn clip thu hút khoảng 17.000 lượt thích và hơn 4.000 lượt bình luận.

Ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, ký công văn hỏa tốc báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát, xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến tài khoản Facebook phát tán nội dung sai sự thật về tôm khô.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, ngay sau khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật vào ngày 23/6, đơn vị đã đề nghị Công an tỉnh và UBND xã Cái Nước khẩn trương rà soát, xác minh.

Kết quả xác minh của UBND xã Cái Nước cho thấy đến thời điểm hiện tại không có vụ việc công an bắt giữ cơ sở sản xuất tôm khô như nội dung lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời không phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn.

Qua kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng chức năng cũng không phát hiện trường hợp nào tên Nguyễn Thị Tuyết (47 tuổi, ở thị trấn Cái Nước) bị bắt vì hành vi làm tôm khô giả bằng cao su non và hóa chất độc hại như thông tin đăng tải.

UBND xã Cái Nước khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc nêu trên là không chính xác, không có căn cứ thực tế. Địa phương đã chỉ đạo công an xã phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn phát tán thông tin. Đồng thời theo dõi, phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc suy diễn thông tin sai sự thật.

Từ kết quả rà soát, xác minh của các đơn vị liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra, xử lý tài khoản đăng tải nội dung không đúng sự thật theo quy định pháp luật.

Cà Mau bác tin ‘tôm khô làm từ cao su non’, công an vào cuộc

Theo Việt Tường/VTCnews

VTCnews

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