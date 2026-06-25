Tại làng Châu Giang, thị trấn Am Đông, khu Phố Đông Tiền Loan, Ninh Ba, Trung Quốc, có một cặp vợ chồng cao tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông Du Như Mậu và bà Phan Suất Châu đều sinh năm 1930, kết hôn vào năm 1951 và đã đồng hành cùng nhau hơn 70 năm. Từ những ngày lao động vất vả nơi đồng ruộng cho đến khi bước sang tuổi 96, cả hai vẫn duy trì cuộc sống bình dị, gia đình hòa thuận và sức khỏe đáng nể.

Theo họ, bí quyết trường thọ không nằm ở những phương pháp dưỡng sinh đắt đỏ mà đến từ những thói quen giản đơn được duy trì suốt cả cuộc đời.

1. Làm việc chăm chỉ

Ông Du Như Mậu dành gần như cả cuộc đời gắn bó với đồng ruộng. Khi còn trẻ, ông mưu sinh bằng nghề làm muối và trồng bông. Ngay cả khi đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn duy trì công việc đồng áng.

Theo gia đình, chính thói quen lao động đều đặn suốt nhiều thập kỷ đã giúp ông duy trì thể lực tốt, cơ thể dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Trong khi đó, bà Phan Suất Châu là người quán xuyến mọi công việc trong gia đình, luôn chăm lo chu đáo cho chồng con. Nhờ lối sống năng động và nền nếp ấy, ở tuổi 96, cả hai vẫn giữ được sức khỏe đáng ngưỡng mộ so với nhiều người cùng trang lứa.

2. Ăn uống đơn giản, không kén chọn

Một trong những thói quen được ông Du duy trì nhiều năm là không quá khắt khe trong chuyện ăn uống. Ông ăn đa dạng thực phẩm, cả thịt lẫn rau, không quá thiên về bất kỳ nhóm thực phẩm nào.

Ngoài ra, mỗi ngày ông đều uống một cốc sữa. Thói quen này được duy trì trong nhiều năm và trở thành một phần trong chế độ sinh hoạt hằng ngày của ông.

Điều đáng chú ý là cặp vợ chồng không theo đuổi những thực phẩm đắt tiền hay các phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ. Họ lựa chọn lối sống giản dị, ăn uống điều độ và phù hợp với điều kiện gia đình.

Ông Du Như Mậu và con trai

3. Vợ chồng sống hòa thuận

Nếu ông Du là trụ cột lao động của gia đình thì bà Phan Suất Châu là người quán xuyến mọi công việc trong nhà, tận tâm chăm sóc cuộc sống của cả gia đình suốt nhiều thập kỷ.

Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, đôi lúc họ cảm thấy mệt mỏi và không tránh khỏi những lời than phiền. Tuy nhiên, cả hai luôn chọn cách lắng nghe đối phương thay vì tranh cãi. Những bất đồng nếu có thường không kéo dài qua ngày hôm sau, mọi bực dọc nhanh chóng tan biến sau khi được giãi bày.

Chính sự nhường nhịn, thấu hiểu và bao dung dành cho nhau đã trở thành bí quyết giúp họ gìn giữ cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt hơn 70 năm, để mái ấm gia đình luôn ngập tràn sự ấm áp, hòa thuận và yên vui.

4. Giữ tâm thái ôn hòa

Theo những người con trong gia đình, tâm lý tích cực và môi trường sống hòa thuận là yếu tố quan trọng góp phần giúp cha mẹ sống khỏe mạnh ở tuổi xưa nay hiếm. Hai cụ nổi tiếng hiền lành, tử tế và luôn đối xử rộng lượng với mọi người xung quanh. Trong quá trình nuôi dạy con cái, họ cũng lựa chọn cách giáo dục nhẹ nhàng, kiên nhẫn thay vì quát mắng hay đánh đập.

Nhờ vậy, ba người con trai và một người con gái của họ đều trưởng thành, hiếu thảo và luôn quan tâm chăm sóc cha mẹ khi tuổi cao sức yếu.

Người con trai cả năm nay đã 75 tuổi cho biết ông là người chứng kiến rõ nhất hành trình hơn 70 năm gắn bó của cha mẹ. Theo ông, tình cảm bền chặt, sự tôn trọng lẫn nhau và không khí gia đình đầm ấm chính là tài sản quý giá nhất mà hai cụ đã xây dựng được trong suốt cuộc đời.

Câu chuyện của cặp vợ chồng 96 tuổi tại Ninh Ba cho thấy tuổi thọ có thể không chỉ đến từ chế độ dinh dưỡng hay các phương pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại. Lao động vừa sức, ăn uống điều độ, giữ tâm lý tích cực, xây dựng gia đình hòa thuận và có con cháu hiếu thảo là những yếu tố đơn giản nhưng được họ duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Đó cũng là những điều mà nhiều nghiên cứu về người sống thọ trên thế giới thường xuyên nhắc tới: một cơ thể được vận động, một tinh thần ít lo âu và một môi trường sống ngập tràn sự yêu thương.

Ánh Lê (Theo gamersky)